SimpleOne расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входящий в корпорацию ITG, расширяет функциональность продукта SimpleOne ITAM в новой версии 1.3.0. Обновление затрагивает процесс планирования потребностей, анализа запасов и формирования закупок структурных подразделений компаний.

Изменения SimpleOne ITAM включают в себя: планирование потребностей организации: новый модуль обеспечивает возможность унифицированного сбора потребностей структурных подразделений или дочерних обществ, а также позволяет учитывать необходимость в нестандартных моделях оборудования; гибкое согласование потребностей: адаптивное управление процессом согласования потребностей, позволяющее настраивать этапы и роли участников в соответствии с регламентами и внутренними процессами организации; анализ и резервирование активов: система предоставляет подробную информацию о доступных запасах на складах и позволяет зарезервировать активы для удовлетворения будущих потребностей; интегрированные процессы смены склада и выдачи активов: взаимодействие с модулями операционного учета упрощает процессы перемещения активов и обеспечения потребностей внутри компании; ролевой доступ: система разграничения прав доступа позволяет точно контролировать, кто и каким образом взаимодействует с информацией о потребностях.

«Наш продукт помогает компаниям не только планировать и анализировать потребности, но и управлять процессами их исполнения в единой системе. Это повышает эффективность закупочных процедур компании и минимизирует риски ненужных заказов. Версия 1.3.0 делает этот процесс ещё более гибким и адаптируемым под любые бизнес-процессы», — сказала владелец продукта SimpleOne ITAM Евгения Асоскова.