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Нейроны в действии: в Москве сравнили сигналы мозга программистов и художников

В Москве ИТ-холдинг «Т1», участник российского рынка технологий, совместно с биотех-лабораторией Neiry провели нейроэксперимент — с помощью специального гаджета сравнили мозговую активность представителей творческих и технических профессий во время разных занятий, привычных для их рода деятельности, а также в моменты спокойствия и расслабления. Цель проекта — в режиме реального времени показать, как меняется работа мозга при концентрации внимания, когнитивной нагрузке, отдыхе и напряжении. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Эксперимент на стыке искусства и технологий прошел на территории хлебозавода №9. Внутри прозрачного куба находились программист и художник: пока один писал код, другой создавал картину. В это время участники эксперимента были полностью сконцентрированы на своих задачах. Важным этапом исследования стала смена рода их деятельности на расслабляющие практики, что позволило зрителям увидеть, как трансформируется активность нейронов головного мозга участников во время работы и отдыха.

Все действия участников эксперимента отслеживал нейроинтерфейс — устройство с технологией для обмена информацией между мозгом человека и внешним компьютером. Девайс считывал мозговую активность на основе мультимодальных данных с электроэнцефалографии (ЭЭГ, исследование активности нейронов в головном мозге) и фотоплетизмограммы (ФПГ, метод регистрации колебаний кровотока). Гаджет принимал сигналы, а специальное программное обеспечение их расшифровывало и преобразовывало в динамичное изображение, которое транслировалось зрителям на экране арт-инсталляции.

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