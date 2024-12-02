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МТС ускорила мобильный интернет для врачей и пациентов городской больницы Челябинска

МТС сообщает о модернизации мобильной сети в Тракторозаводском районе Челябинска. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% на территории городской клинической больницы №8, а также в близлежащих жилых домах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость мобильного интернета выросла в здании педиатрического отделения, терапевтическом, отоларингическом, хирургических и других корпусах ГКБ №8 города Челябинска. Южноуральцы, проходящие обследования и стационарное лечение, получили возможность в любое время с комфортом пользоваться развлекательными сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах и видео на стриминговых платформах, загружать результаты обследований и делиться ими с врачами, заказывать необходимые лекарства и другие доставки, а также общаться по видеосвязи.

Улучшения также коснулись жилых домов Тракторозаводского района, расположенных на улицах Горького, Салютная, Героев Танкограда, Котина, Комарова и Бажова. Усиление покрытия сети 4G позволит пользователям МТС пользоваться онлайн-сервисами с большого количества устройств, в том числе в праздничные дни и вечернее время, когда фиксируется пиковая нагрузка на сеть.

«Быстрый и стабильный интернет сегодня крайне важен для современных медицинских организаций – от него зависит не только комфорт пациентов, которые проходят обследования и лечение, а также эффективность сбора анамнеза и назначений, развития телемедицины. Цифровизация помогает врачам внедрять в свою работу онлайн-сервисы, в том числе открывает возможность проводить совещания по видеосвязи и обмениваться информацией через интернет-каналы», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2024 г. МТС провела рефарминг в Магнитогорске и Копейске, а также увеличила скорость мобильного интернета LTE в Металлургическом, Курчатовском и Центральном районах Челябинска, Усть-Катаве, Верхнеуральске и других городах региона.

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