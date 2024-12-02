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«МегаФон» расширил покрытие LTE в Советском округе Ставрополья

Изменения почувствовали более 40 тыс. жителей поселка Михайловка, сел Солдато-Александровское и Горькая Балка, а также города Зеленокумска. Максимальная скорость мобильного интернета в районе теперь достигает 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Фильмы, музыка и приложения в населенных пунктах загружаются на 10% быстрее. После установки нового телеком-оборудования и модернизации существующего местные абоненты «МегаФона» стали тратить на 10% больше трафика ежедневно.

Топ популярных сервисов здесь возглавляют социальные сети и мессенджеры. Если распечатать все сообщения, отправленные со смартфонов местных абонентов за прошедшие десять месяцев, то их количество будет сопоставимо с 492 млн экземпляров романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», по которому сейчас выпустили новый сериал. Видеохостинги — самый быстрорастущий вид контента в Советском округе. На сайты для просмотра кино жители стали заходить в два раза чаще, чем в 2024 г.

«Осенью потребление мобильного интернета во всем крае выросло почти в три раза, в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Мы регулярно анализируем объем дата-трафика, необходимого нашим абонентам, и улучшаем качество покрытия в "качающих" населенных пунктах. Модернизация телеком-оборудования в этом году прошла в селах каждого муниципального района региона, а также в районе Минеральных Вод и на подъезде к Ставрополю», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Самым «качающим» населенным пунктом района стал Зеленокумск. С начала 2024 г. жители и гости города прокачали здесь порядка 1 ТБ данных. Такого объема информации хватит для прослушивания онлайн около 250 тыс. музыкальных композиций.

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