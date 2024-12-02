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Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний

К2 Cloud провела опрос среди российских компаний, чтобы определить уровень спроса на облачные сервисы для работы с big data и основные препятствия для развития проектов. Результаты показали, что более 30% компаний используют облака для работы с большими данными. В опросе приняли участие несколько десятков компаний из отраслей ИТ, строительства, ритейла, FMCG, образования и других. Об этом CNews сообщили представители К2 Cloud.

Эксперты К2 Cloud отмечают, что на сегодняшний день существуют три ключевые проблемы, которые тормозят более активное развитие проектов, связанных с большими данными. Это – кадровый голод, окупаемость и эффективность big data проектов, а также непонимание, как начать выстраивание необходимой инфраструктуры под эти процессы. Поэтому многие заказчики обращаются к облачным провайдерам, так как они могут помочь с решением данных вопросов.

«Доля компаний, работающих с большими данными в облаке, стремительно растет, так как в данном случае им не нужно решать проблему нехватки специалистов и разбираться в том, как грамотно выстроить все процессы самостоятельно. Если разворачивать big data проект усилиями наших инженеров на базе К2 Облака, выгода составляет минимум 20% за счет экономии на согласованиях, подготовке и развертывании инфраструктуры и необходимого ПО. Что-то может быть развернуто как сервис, например, корпоративное хранилище данных. Кроме того, у облачного провайдера есть понимание, как правильно обеспечить информационную безопасность, выстроить ролевые модели», – сказал Александр Фикс, менеджер продукта К2 Cloud.

Что касается оценки окупаемости, необходимо отталкиваться от задачи, которая решается с помощью больших данных. Опрошенные организации чаще всего используют big data в логистике (управление цепочками поставок, снижение CPI), продажах (аналитика чеков, план-факт анализ, оценка P&L) и финансовых процессах (подготовка отчетности). Для компаний, которые только начинают работу с большими данными, эффективнее запустить пилотный проект для одной конкретной задачи и оценить бизнес-эффект от ее решения.

«Когда организация ставит амбициозные цели и пытается решить сразу все задачи с помощью анализа больших данных, понять окупаемость и эффективность довольно сложно. Поэтому обычно мы предлагаем пилот, в рамках которого идет объединение нескольких источников данных для решения одной конкретной бизнес-задачи. Затем мы оцениваем, сколько это приносит денег компании, и при положительном результате масштабируем проект на другие направления», – сказал Александр Фикс, менеджер продукта К2 Cloud.

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