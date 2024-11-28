«Раздолье» автоматизировало АО «514 авиационный ремонтный завод» на программном продукте «1С:ERP Управление предприятием 2»

Акционерное общество «514 авиационный ремонтный завод» завершило проект по внедрению ERP-системы «1С:ERP Управление предприятием 2». Это позволило компании повысить эффективность и прозрачность учета, снизить трудоемкость ведения документации и улучшить качество контроля над выполнением заказов. Об этом CNews сообщили представители ВЦ «Раздолье».

До начала проекта на крупном военном заводе использовался набор разнородных программных продуктов, что приводило к неоправданно долгому формированию отчетов и дублированию ввода информации. Руководство завода приняло решение о переходе на единую современную систему управления предприятием, соответствующую требованиям законодательства и потребностям бизнеса.

Внедренческий центр «Раздолье» выиграл конкурс на предоставление услуг по внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2». Специалисты центра и сотрудники завода активно участвовали в реализации проекта, что позволило оперативно достичь поставленных целей.

В ходе проекта были автоматизированы следующие функциональные блоки: ведение нормативно-справочной информации (НСИ); учет товарно-материальных ценностей и складской учет; бухгалтерский и налоговый учет; учет затрат и расчет себестоимости продукции.

По завершении проекта завод получил комплексное решение на базе «1С:ERP» для автоматизированного управления предприятием.