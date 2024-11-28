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«Первый Бит» консолидировал учет строительной компании «Домоведовъ» в единой базе данных

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит», офис Москва Преображенка, завершил проект по автоматизации финансового учета для компании «Домоведовъ», специализирующейся на строительстве и продаже деревянных коттеджей. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Внедрение решения «Бит.Строительство» позволило упростить процессы учета, сократить трудозатраты и повысить эффективность управления финансами.

Ранее компания «Домоведовъ» использовала для ведения финансового учета Excel-таблицы, что негативно влияло на точность данных и требовало значительных временных затрат. Также процессы администрирования и анализ данных усложняло то, что учет разных этапов строительства, оформления и продажи велся в отдельных базах данных.

«Внедрение нового решения позволило не только оптимизировать процессы, но и значительно улучшить качество нашей работы. Мы уверены, что это поможет нам сосредоточиться на развитии бизнеса и повышении качества обслуживания клиентов», – отметила Светлана Мелешкина, главный бухгалтер компании «Домоведовъ.

Изучив ситуацию в компании, специалисты «Первого Бита» предложили решение на базе семейства отраслевых продуктов «Бит.Строительство», адаптированных под специфику строительной отрасли.

Внедрение «Бит.Строительство» позволило объединить данные различных информационных баз в единую систему. В ходе проекта была выполнена интеграция всех необходимых модулей, включая регламентированный и оперативный учет, казначейство и бюджетирование.

«Мы рады, что смогли помочь «Домоведовъ» в решении их задач. Внедрение решения «Бит.Строительство» стало важным шагом на пути к автоматизации и упрощению бизнес-процессов. Уверены, что наши технологии помогут компании достичь новых высот», – сказал Кирилл Гаврилов, руководитель проектов компании «Первый Бит», офис Москва Преображенка.

Теперь «Домоведовъ» располагает единым инструментом, который позволяет оперативно получать актуальную информацию и принимать обоснованные решения.

Результаты внедрения проекта уже заметны по ключевым показателям деятельности компании: компания значительно сократила трудозатраты на ведение учета, а автоматизация казначейства и бюджетирования улучшила контроль за движением денежных средств. Это позволило «Домоведовъ» избавиться от кассовых разрывов, снизить уровень рутины и сосредоточиться на своем главном продукте – строительстве качественных коттеджей, удовлетворяющих потребности клиентов.

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