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«Газпром инвест» перенес возможности ЭДО на Linux

Компания и раньше пользовалась коннекторами «Контур.Диадока» для интеграции сервиса со своей учетной системой, но в рамках проекта по импортозамещению перенесла возможности ЭДО на «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

ООО «Газпром инвест» – 100% дочернее общество ПАО «Газпром». Является единым техническим заказчиком по реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром». Компания объединяет специализированные подрядные организации в единый строительный комплекс, обеспечивает эффективное взаимодействие по всей цепочке реализации проектов – от геологоразведочных работ и проектирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В настоящий момент под управлением «Газпром инвест» реализуется более 1000 инвестиционных проектов в области промышленного и гражданского строительства в 64 регионах России, над которыми работают в общей сложности более 150 тыс. человек.

Чтобы взаимодействовать со своими контрагентами, которых насчитывается более 600, «Газпром инвест» наладил работу по ЭДО. В месяц через компанию проходит до 100 тыс. документов. Среди них — УПД, счета-фактуры, отчеты агента, договорные документы и спецификации, акты сверки, счета, сертификаты на оборудование и другие документы.

С 2021 г. в «Газпром инвест» для интеграции сервиса «Контур.Диадок» с учетной системой на базе «» использовались коннекторы, работающие на иностранном софте. В рамках реализации проекта по импортозамещению и повышению безопасности серверной инфраструктуры в 2023 г. компания приступила к переводу своих серверов на Linux («Ред ОС»).

Илья Лежоев, главный специалист отдела внедрения ИТ-сервисов Управления развития цифровых технологий ООО «Газпром инвест»: «Коннектор — это облачное решение, которое интегрирует «Контур.Диадок» с учетной системой без вмешательства в ее конфигурацию. Достаточно выгрузить документ из учетной системы в папку на сервере, служба коннектора отправит его в интернет через зашифрованные в соответствии с ГОСТ каналы связи, где документ останется подписать и отправить контрагенту. В «Газпром инвест», помимо функций отправки и архивирования документов, реализована также функция автоматической маршрутизации исходящих и входящих документов. Это процесс, при котором документ можно отправить на согласование или подписание в определенное подразделение. Сотрудники видят только те документы, к которым у них есть доступ».

Компания начала сотрудничество с «Контуром» в 2021 г., внедрив три типа коннекторов: «Выгрузка», «Доставка» и «Бизнес-процесс». А в 2023 г. перешла на разработку решения под Linux. Сложность задачи формулировалась на этапе ее постановки: требовалось перенести всю функциональность на другую операционную систему, с которой до этого команда «Диадока» не работала.

После выпуска дистрибутива и подробной инструкции начался процесс доработки. В результате удалось воспроизвести все возможности сервиса на другой операционной системе — теперь решение доступно на обеих платформах. Не только на «Ред ОС» или Astra Linux, но и на любой другой системе c аналогичным ядром. Внедрение коннекторов на Linux занимает столько же времени, сколько и прежде — типовой проект занимает около месяца.

Артем Тарасов, менеджер проектов по внедрению «СКБ Контур»: «В «Газпром инвест» реализовали эталонную систему коннекторов, которая полностью раскрывает потенциал нашего сервиса: от организации локального архива до разветвленной системы маршрутизации. Последнее получилось благодаря принятым на стороне клиента правилам работы с неформализованными документами — сервис знает, кто должен обрабатывать тот или иной документ».

«Газпром инвест» — одна из первых компаний, которая внедрила возможности электронного документооборота на Linux вместе с «Контур.Диадоком». Благодаря этому опыту команда внедрения сможет масштабировать решения и на другие организации.

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