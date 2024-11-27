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В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Теперь автомобилисты смогут вызвать помощь на дороге нажав кнопку SOS, подключенную к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», в салоне автомобиля. Услуга доступна в городской черте Липецка, Воронежа и Ростова-на-Дону. Благодаря новой услуге для водителя в один клик станет возможным вызов аварийного комиссара, оформление ДТП, эвакуация автомобиля или замена колеса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Как воспользоваться услугой «Помощь на дороге»: нажать кнопку SOS в салоне автомобиля; сообщить оператору системы «ЭРА-ГЛОНАСС», что нужна техническая помощь; представитель компании сервис-провайдера услуги свяжется для уточнения деталей обращения.

«Главное преимущество нового сервиса — это удобство для клиента. В сложной ситуации больше не нужно судорожно искать номера различных служб помощи. Благодаря доступности системы «ЭРА-ГЛОНАСС», одним нажатием водитель получает полный комплекс качественной поддержки на дороге в любой ситуации и в любое время суток. Специалисты, оказывающие услуги помощи на дороге – высококвалифицированные профессионалы с большим опытом работы в сфере дорожной помощи и аварийного комиссариата», – сказал основатель ГК «ДТП ОНЛАЙН» Евгений Неволько.

По словам управляющего директора по развитию продуктов «ЭРА-ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Артема Климовского, система аварийного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» – эффективный способ повышения безопасности миллионов пользователей транспорта, снижения смертности при ДТП.

«Кнопка SOS располагается на расстоянии вытянутой руки водителя и активируется одним нажатием. На сегодняшний день свыше 11,8 млн транспортных средств подключено к «ЭРА-ГЛОНАСС». Спасателям с помощью госинформсистемы передано 421 тыс. экстренных вызовов от автомобилистов. АО «ГЛОНАСС» стремится сделать поездку на автомобиле более комфортной и безопасной и внедряет новые сервисы, такие как вызов помощи на дороге с использованием установленного на автомобиле устройства, подключенного к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», – сказал Артем Климовский.

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