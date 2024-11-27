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УК «ЛАМА» трансформирует закупки с B2B-Center

Управляющая компания «ЛАМА» работает в интересах 10 направлений бизнеса, включая розничную торговлю (лидеров продовольственного рынка Томска и Новосибирска), производство широкого ассортимента пищевой продукции и девелопмент. Для централизации закупок, а также работы с поставщиками компания запустила корпоративную торговую площадку на базе ЭТП B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

В число главных приоритетов УК «ЛАМА» входят автоматизация и оптимизация рабочих процессов. При анализе электронных торговых площадок компания выбрала B2B-Center за счет широкого пула активных поставщиков, большого опыта в организации и проведении тендеров. Для заказчика также была важна возможность формирования прозрачных и системных закупок.

«Мы стремимся максимально упростить работу сотрудников и предложить им быстрый, комфортный и эффективный способ для взаимодействия с поставщиками. Проведение тендеров на корпоративной ЭТП от B2B-Center поможет нам закупать по оптимальным ценам и снизит коррупционные риски», – сказал генеральный директор Максим Оськин.

Корпоративная площадка на B2B-Center позволяет транслировать узнаваемый дизайн компании и получать максимум выгодных предложений от широкой базы поставщиков. На площадке УК «ЛАМА» планирует закупать рекламные, клининговые и коммунальные услуги, искать подрядчиков по строительно-монтажным работам, поставщиков оборудования, оргтехники, спецодежды, мебели, ПО, лицензий и других видов продукции.

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