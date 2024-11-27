Решение Custis «Коллекция 2.0» позволяет ритейлу увеличить выручку от продаж товаров прошедших коллекций до 15% в течение первого года

ИТ-компания Custis («Кастис») выпустила новое решение «Коллекция 2.0», которое позволяет торговым сетям достичь увеличения выручки от продаж товаров прошедших коллекций до 15% в течение первого года за счёт более эффективного управления остатками и их реализации по полной стоимости вместо отправки в дисконт. А также сократить затраты на хранение товарных остатков до 20% благодаря непрерывному уменьшению их объема. Об этом CNews сообщили представители Custis.

«Коллекция 2.0» разработана для решения проблем ритейлеров, которые не имеют специальных каналов для реализации товаров из предыдущих коллекций и испытывают нехватку персонала в магазинах и на складах, что ограничивает возможности сортировки остатков сезонных товаров в короба по товарным группам и категориям. В результате увеличиваются трудозатраты специалистов офиса на последующий подбор коробов и распределение паллет с миксом товаров прошлых сезонов для обновления ассортимента магазинов с учетом свободных торговых площадей и потребностей по каждой категории товаров.

Решение «Коллекция 2.0» успешно внедрено более чем в 200 магазинах для одной из российских торговых сетей, что обеспечило значительные результаты. Ритейлеру удалось сократить время на подбор коробов на 95%. Теперь количество пополнений товарных запасов из остатков коллекций надлежащего качества увеличилось до 50–70 магазинов в неделю, в то время как ранее этот показатель составлял всего 5–6 магазинов. Кроме того, в большинстве магазинов точность пополнения ассортимента продукции достигла 90%, что значительно улучшило удовлетворенность клиентов.

Для решения «Коллекция 2.0» команда Custis разработала методику расчета потребностей магазинов в товарах из прошедших коллекций, учитывающую вместимость торговых зон и прогноз продаж на уровне подкласса товаров. Кроме того, внедрила управление настройками на уровне товарной подгруппы, что упрощает процесс пополнения запасов, исключая необходимость отслеживать каждый артикул. Специальные пользовательские настройки в «Календаре поставок» позволяют планировать пополнение на несколько месяцев вперед, обеспечивая эффективное управление запасами.

«Коллекция 2.0» учитывает метрики и правила подбора коробов для пополнения магазинов, когда приоритет отдаётся товарам самого старого сезона, а также оценивает процент сокращения запаса товаров прошедших коллекций и «чистоту» наполнения коробов, где должно быть более 75% продукции, соответствующей реальной потребности магазина.

Новое решение Custis позволяет организовать процесс реализации товаров из прошлых коллекций надлежащего качества по полной цене в регулярных магазинах. И поддерживать нормативный уровень наполнения торговых зон магазинов, улучшая качество ассортимента. Более эффективное распределение товарных остатков дает возможность торговым сетям наращивать выручку и сокращать затраты на хранение остатков.

«Наше решение позволяет торговым сетям создавать эффективную систему управления запасами и предлагать клиентам более широкий ассортимент продукции, — сказал Роман Алексеев, руководитель практики "Цепи поставок“, руководитель дирекции архитектуры и бизнес-анализа Custis. — Компания Custis продолжает создавать инновационные разработки, которые помогают нашим партнерам в ритейле справляться с актуальными вызовами, связанными с изменяющимися потребностями потребителей, дефицитом кадров и растущей конкуренцией на российском рынке».