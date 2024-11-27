МТС зашла с LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса

МТС запустила сеть LTE в село Оргет Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия). Около 500 жителей населенного пункта получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Оргета на территории всего села, которое находится в зоне таежных лесов и озер — на жилых улицах, в частности Комсомольской, Лесной, Молодежной, Нээлбиктэ и др. Сеть покрывает и общественно-значимые места, в том числе внутри зданий, в частности Культурно-спортивный комплекс, среднюю школу, детсад «Туллукчаан-От», магазины, Оргетскую пекарню и почту.

С появлением сети LTE МТС сельчане смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, такими как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы, а жители, ведущие сельскохозяйственную деятельность – смотреть лайфхаки и фильмы про животноводство и земледелие.

«Мы понимаем, что доступ к голосовой связи и интернету сегодня нужно иметь каждому жителю региона. Особенно жителям населенных пунктов, расположенных на большом расстоянии от районных центров и в труднодоступной местности, чтобы они могли пользоваться цифровыми сервисами, в частности порталами государственных услуг, медицинских и образовательных учреждений, онлайн-банком. Село Оргет находится в 60 километрах от центра улуса. И теперь его жителям доступны все те же цифровые возможности, что и жителям крупных городов», — сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.