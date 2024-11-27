MANGO OFFICE возглавил рейтинг виртуальных АТС и IP-телефонии 2024 по версии CNews

Компания стала лидером по комплексному подходу к организации коммуникаций.

Аналитики сравнивали IT-продукты по следующим критериям: автоматизация виртуальной АТС и IP-телефонии, управление ресурсами и персоналом, наличием аналитики и Martech-возможностями.

В ТОП-5 лидеров также вошли МТТ, MCN Telecom, Мегафон и Связьтранзит.

CNews Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews

Рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефония 2024 по комплексному подходу к организации коммуникаций. Данные CNews

MANGO OFFICE четыре года подряд возглавляет рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии от CNews. А по итогам 2024 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций.

50 000+ российских компаний используют цифровые продукты экосистемы MANGO OFFICE. Среди них: ВкусВилл, М.Видео, Роза Хутор, Доброфлот, VALO и Унистрой.