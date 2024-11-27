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Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома»

Финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech представил решение для организации массовых мероприятий для сотрудников — Telegram Event Assistant. Проект был разработан для компании «Ростелеком» и протестирован на внутреннем событии, которое собрало на одной площадке несколько сотен сотрудников со всей страны. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Telegram Event Assistant — это инструмент, позволяющий каждому участнику мероприятия получить доступ к персонализированной информации, включая расписание события, логистику и данные трансферов, карты локаций и запись на активности по выбору. Приложение обеспечило навигацию и взаимодействие через привычный интерфейс Telegram, что исключило необходимость установки дополнительных приложений.

Telegram Event Assistant объединил в себе функционал веб-приложения на базе Telegram Web Apps, CMS-системы и чат-бота помощника, что значительно упростило взаимодействие с участниками и снизило нагрузку на команду организаторов. Особое внимание было уделено интеграции Notion (на момент публикации сервис больше не доступен на территории России) в Telegram Web Apps поскольку Notion не поддерживает встроенную работу через iFrame: для реализации Fork-Tech разработал обходные решения, которые позволили бесшовно отображать контент в веб-интерфейсе приложения.

Для реализации проекта были использованы передовые технологии и инструменты. В качестве базовой платформы выступил Telegram с использованием технологии Telegram Web Apps, а backend-приложение было разработано на Node.JS. Как база данных использовалась YDB, а вся облачная инфраструктура базировалась на Yandex Cloud. Для разработки веб-приложения применялись HTML5, CSS и JavaScript.

Организаторы могли управлять контентом либо с помощью интеграции с Notion и аналогичными системами, либо через собственную CMS, специально разработанную для проекта. Это решение позволяло обновлять данные и отправлять уведомления в реальном времени, а также адаптировать интерфейс под задачи мероприятия.

Telegram Event Assistant готов к адаптации для мероприятий любого масштаба как в России, так и за ее пределами.

«Telegram Event Assistant — это веб-приложение, интегрированное в Telegram через технологию Telegram Web Apps и разработанное для организации корпоративных мероприятий с числом участников до нескольких сотен человек. Основная задача проекта — создать единое, персонализированное и интуитивно понятное пространство для каждого участника, где можно получить всю необходимую информацию и взаимодействовать с организаторами», — отметила Кристина Коваленко, основатель и генеральный директор компании Fork-Tech.

Екатерина Барабанова, директор по развитию персонала «Ростелекома», рассказала, что проект подтвердил свою эффективность, оптимизировав ресурсы организаторов и полностью оправдав ожидания бизнес-заказчика. «Мы впервые попробовали такой формат взаимодействия с участниками корпоративного мероприятия. Приложение служило интерактивным навигатором и афишей для участников. Встроенный чат-бот собирал вопросы для спикеров, фотографии участников, отравлял push-уведомления и сообщения с организационной информацией, а также напоминаниями. Этим решением мы заменили сайт события, электронную почту и группу в мессенджере. Все в одном месте, не нужно переходить с платформы на платформу в поисках нужной информации», — сказала Екатерина Барабанова.

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