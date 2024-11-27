Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году

Группа «Т-Технологии» создаст собственную сеть дата-центров. К 2027 г. планируется завершение первоначального этапа строительства и начало работы двух дата-центров, а к 2031 г. оба дата-центра выйдут на полную мощность. Мощность каждого дата-центра составит 50 МВт, а количество серверов — свыше 100 тыс. Это позволит войти в топ-5 компаний по мощности дата-центров в корпоративном сегменте рынка и станет основой для развития и обеспечения стабильного функционирования всей экосистемы «Т-Технологий». Об этом CNews сообщили представители «Т-Технологий».

Новая сеть дата-центров обеспечит бесперебойную работу «Т-экосистемы» и ресурсы для таких высоконагруженных задач, как обработка и хранение данных, возникающих при обслуживании более 50 млн клиентов. Ежедневно «Т-приложениями» пользуются более 14 млн человек, а поддержка обрабатывает свыше 500 тыс. клиентских запросов, причем половина из них — это автоматизированные консультации в чатах.

Строительство дата-центров поддержит расширение бизнеса и развитие новых направлений, запущенных в этом году: вселенной ИИ-ассистентов для разных сфер жизни — от инвестиций до путешествий; рекламной платформы для бизнеса и других.

Собственная инфраструктура дата-центров также позволит «Т-Технологиям» усилить позиции в области искусственного интеллекта, снизив зависимость от внешних ограничений и поддерживая стабильный рост в условиях дефицита вычислительных мощностей.

Центры обработки данных предназначены для размещения серверов и другого ИТ-оборудования. Новые дата-центры позволят группе компаний объединить арендованные мощности с собственными, предоставив более семи тыс. мест для размещения серверов и оборудования.

В отличие от универсальных решений, представленных на рынке, собственная инфраструктура позволит еще точнее учитывать индивидуальные потребности бизнеса и создавать на их основе более эффективные и специализированные ИТ-решения.

«Т-Банк» станет первым банком в мире, использующим в дата-центрах технологию гибридного охлаждения с прямым фрикулингом (direct free air cooling), что снизит энергопотребление и негативное влияние на окружающую среду. Проектный показатель эффективности использования электроэнергии (power usage effectiveness, PUE) составит 1,15. Это значительно ниже среднемирового уровня — 1,6.

По прогнозам, строительство собственных ЦОД позволит «Т-Технологиям» сэкономить 26 млрд руб. до 2030 г., а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 млрд руб. за счет частичного отказа от дорогостоящей аренды инфраструктуры и объединения арендованных и собственных площадей.

Дата-центры будут построены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что повлияет на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и даст компании возможность закупать ИТ-оборудование с меньшими затратами.

Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «Мы планируем существенно увеличить собственные технологические мощности для обработки больших данных и развития технологий искусственного интеллекта. ЦОД будут построены в особых экономических зонах с нуля и с использованием технологии free cooling, что станет первым в мировой практике масштабным промышленным опытом применения ее в финансовой отрасли. Планируется, что эта концепция позволит не только значительно снизить затраты на создание и эксплуатацию ЦОД, но и использовать тепло, выделяемое ЦОД, для обогрева близлежащей городской застройки. Также наличие собственной сети дата-центров, соответствующих современным вызовам, позволит нам повысить качество, увеличить эффективность и обеспечить стабильное развитие оказываемых услуг».