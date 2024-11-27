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Для жителей Енотаевского района развернули обновленную сеть 4G

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Астраханской области. Обновленную сеть 4G развернули в девяти селах Енотаевского района, улучшения почувствуют свыше 16 тыс. местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленную сеть мобильного интернета развернули для жителей Замьян, Грачей, Ленино, Ветлянки, Востока, Федоровки, Копановки, Волжского и Енотаевки. Установка 10 базовых станций позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность жителям Енотаевского района с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Мы уделяем большое внимание развитию сети в малых населенных пунктах Астраханской области. В течение 2024 г. мы обновляли инфраструктуру связи на территории всего региона – улучшения уже почувствовали жители 74 сел и деревень с населением от 20 до 6000 человек, в том числе и Енотаевского района. Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%. Наши технических специалисты на достигнутом не останавливаются и продолжают развивать телеком-инфраструктуру на территории региона, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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