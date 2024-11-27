Comindware становится технологическим партнером БелГУТ – транспортного университета Белоруссии

Согласно достигнутым договоренностям, Comindware предоставит БелГУТ бесплатный доступ к своей платформе для использования в образовательном процессе. Это позволит интегрировать современные технологии управления бизнес-процессами в программы подготовки специалистов транспортной отрасли. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

«Сотрудничество с Comindware — это значимый шаг в модернизации нашего образовательного процесса, — отметил Олег Быченко, доцент кафедры «Учетные системы и технологии бизнес-менеджмента» БелГУТ. — Внедрение передовых технологий управления бизнес-процессами особенно важно для подготовки специалистов транспортной отрасли, где эффективность процессов напрямую влияет на качество и безопасность перевозок».

«БелГУТ — ведущий транспортный вуз Белоруссии с богатой 70-летней историей, и мы рады возможности внести свой вклад в подготовку нового поколения специалистов, — сказал Виталий Шпак, генеральный директор Comindware. — Наши решения помогут студентам освоить современные подходы к управлению бизнес-процессами в транспортной сфере».

Данное партнерство особенно актуально для студентов факультета управления процессами перевозок и факультета экономики и бизнес-технологий, где технологии управления бизнес-процессами играют ключевую роль в профессиональной подготовке. Будущие специалисты получат практический опыт работы с современными инструментами оптимизации и автоматизации процессов.

БелГУТ является транспортным вузом, где обучаются студенты по широкому спектру специальностей на девяти факультетах. Университет развивает международное сотрудничество и внедряет новые технологии в образовательный процесс, готовя специалистов, отвечающих современным требованиям транспортной отрасли.

Comindware является разработчиком передовых решений для управления бизнес-процессами, предоставляя организациям инструменты для цифровой трансформации и оптимизации рабочих процессов. Компания развивает партнерские отношения с ведущими образовательными учреждениями, способствуя подготовке нового поколения специалистов, владеющих современными технологиями управления.