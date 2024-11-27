CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Импортонезависимость
|

ARinteg про архиватор ARZip: что изменилось в функционале и интерфейсе?

Команда разработчиков ARinteg наладила процесс регулярного выпуска релизов своего продукта – архиватора ARZip, единственного в Реестре отечественного ПО решения (№15721), которое сочетает в себе возможности для работы с файловыми архивами с функциональностью противодействия утечкам данных. ARZip позволяет устранить прежде неразрешимую проблему утечек конфиденциальной информации через защищенные паролем архивы. Работающие в связке ARZip и DLP автоматизируют проверку содержимого архивов, отправляемых за пределы ИБ-периметра организации. Об этом CNews сообщили представители ARinteg.

В ходе проведения пилотов по интеграции архиватора ARZip с DLP компания получила пожелания от заказчиков, которые учла в новой версии продукта, что отразилось на улучшении совместимости, интерфейса и функциональности. В частности, в архиваторе ARZip появились прогресс-бар, с которым проще и удобнее отслеживать процесс создания и раскрытия объемных архивов, при создании/открытии архива автоматически появляется целевая папка, в которую выложен архив, поддержка татарского языка, поддержка форматов .TAR, .CAB.

В архиваторе ARZip также можно брендировать программу, работать с архивами на разных языках, т.к. ARZip стал мультиязычен с добавлением поддержки английского, грузинского, армянского, арабского и других языков. Благодаря современным алгоритмам ARZip обеспечивает высокую эффективность сжатия данных на уровне лучших мировых решений. Позволяет работать c разными форматами архивов, запускать программы из архива, сжимать без потерь файлы в единый файл-архив для удобства переноса и хранения данных. При создании архивов в нем достаточно выбрать тип данных, которые сжимаются, и ARZip сам подберет наиболее эффективный метод сжатия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

В России создали не имеющие аналогов композиты для гибкой электроники

Опубликован первый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица» о будущем облаков в России

Конференции

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024

Современный цифровой офис
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще