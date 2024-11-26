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САТЕЛ обеспечил надежной связью сотрудников страховой компании

Крупная российская страховая компания внедрила платформу корпоративных коммуникаций РТУ. Поставщиком стал российский разработчик САТЕЛ, а интегратором и консультантом – компания «К2Тех». В результате модернизации сети телефонной связи к РТУ было подключено более пяти тыс.сотрудников страховой компании в нескольких регионах России. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Задачей проекта было обеспечение эффективных и надежных коммуникаций между сотрудниками компании. Для решения был необходим переход на новейшие технологии связи и создание условий для дальнейшего развития системы телефонии. В свою очередь, создание единого центра управления системы обеспечило прозрачность услуг в рамках единой сети, а к телефонной связи предъявлялись строгие критерии надежности и отказоустойчивости как отдельных узлов, так и всей сети в целом.

Проект реализовывался в несколько этапов: сначала была успешно внедрена пилотная версия UC-платформы РТУ, после чего была проведена полная интеграция решения в ИТ-инфраструктуру страховой компании.

Новое решение обеспечило создание географически распределенной, защищенной, облачной виртуализированной голосовой сети страховой компании с возможностью ее дальнейшего масштабирования. Кроме того, платформа позволяет использовать мобильные телефоны сотрудников как полноценные офисные телефонные аппараты с коротким номером, бесплатной связью внутри компании и переадресацией звонков с многоканального корпоративного номера.

Телефонная сеть соответствует строгим критериям качества и надежности: подтвержденная высокая производительность, наличие программного веб-клиента, реализация функционала click-to-call и записи разговора. Кроме того, платформа интегрирована с существующей CRM-системой для комфортного и плавного перехода сотрудников на новую телефонную связь и поддержания высокого уровня обслуживания клиентов.

«Обеспечение интеграции нашего решения с существующей ИТ-инфраструктурой являлось ключевым показателем успешной реализации проекта. Благодаря совместной работе с нашим партнером, компанией «К2Тех», мы смогли оптимизировать бизнес-процессы страховой компании без снижения качества связи, — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ. – В наших решениях присутствуют такие опции, как чат, видео-вызовы, обмен файлами, переадресация, PUSH-уведомления и конференцсвязь, поэтому сотрудники компании могут взаимодействовать между собой и внешними пользователями в любом удобном для них формате».

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