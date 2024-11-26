«К2Тех» расширил возможности сервисов «Яндекс 360 для бизнеса» для онлайн-школы «Фоксфорд»

«К2Тех» обеспечил непрерывность бизнес-процессов в онлайн-школе «Фоксфорд» с помощью решения ROC Backup для резервного копирования данных сервисов «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Рост спроса на онлайн-услуги в сфере образования, наметившийся в 2020 г., продолжается сегодня. Люди все чаще используют EdTech-инструменты для обучения и приобретения новых навыков. В сложившихся условиях игроки рынка онлайн-образования постоянно совершенствуют продукты и повышают качество услуг, чтобы сохранять конкурентные преимущества. Один из ключевых аспектов – обеспечение безопасности данных учащихся, их родителей, преподавателей.

Онлайн-школа «Фоксфорд», которая работает в сегменте детского EdTech, предприняла дополнительные меры, чтобы обеспечить сохранность данных своих пользователей. Многофункциональная образовательная платформа «Фоксфорд» предназначена для дошкольников, учащихся 1-11 классов, родителей, учителей и репетиторов. Онлайн-школа предоставляет комплексное образование с использованием современных технологий и собственной уникальной системой индивидуального подбора заданий на основе искусственного интеллекта.

Учебное заведение развернуло решение ROC Backup, чтобы полностью исключить случайное или преднамеренное исчезновение данных из сервисов «Яндекс Почты», «Диска» и «Календаря». Помимо резервного копирования инструментарий ROC Backup предусматривает API для встраивания в процессы онлайн-школы, возможность импорта и экспорта файлов различных форматов. Сотрудники самостоятельно, без обращения в техническую поддержку, могут управлять резервными копиями писем, папок и файлов.

Возможность отзыва данных «Почты» и «Календаря» позволяет удалять у адресатов письма, которые были отправлены ошибочно или содержат некорректную информацию. Данная функциональность обеспечивает также дополнительную защиту от мошеннических атак. При обнаружении фишинговой рассылки администратор может настроить удаление нежелательных писем вручную, если же в компании используют автоматизированные инструменты распознавания фишинга, вредоносные сообщения будут удалены через API ROC Backup.

«Знакомство с ROC Backup «Фоксфорд» начал с пилотного проекта, в рамках которого технические специалисты оценили применимость решения в своих процессах и удобство интерфейса, а также изучили возможности продукта на реальных задачах. В результате заказчик принял решение о покупке сервиса и развернул его в своей инфраструктуре в кратчайшие сроки. Мы остаемся на связи, чтобы анализировать опыт пользователей с целью дальнейшего развития продукта в тесном сотрудничестве с командой "Яндекс 360 для бизнеса"», – отметил руководитель комплексных проектов по разработке ПО «К2Тех» Игорь Молодых.

«Мы изучили рынок и поняли, что существует всего две возможности: разрабатывать собственное решение или использовать продукт ROC Backup, который является единственным готовым продуктом под наши задачи. Протестировав ROC Backup, мы отказались от идеи разработки с нуля, так как его возможности по резервному копированию полностью закрыли нашу потребность. Из преимуществ также отмечу легкий старт и гибкое лицензирование. В следующем году планируем увеличить число пользователей, подключив к сервису всех сотрудников», – сказал руководитель технической поддержки и внутренней инфраструктуры «Фоксфорд» Игорь Сорокин.