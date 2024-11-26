CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Группа Астра» поддерживает цифровизацию НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова

НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова объявил о тестировании двух продуктов «Группы Астра» — ПК СВ «Брест» и мультиплатформенного решения для удаленного доступа Termidesk компании «Увеон — облачные технологии» (входит в «Группу Астра»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Еще в 2016 г. НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова перевел 20 серверов на защищенный стек виртуализации Astra Linux Server. За прошедшие восемь лет проект значительно расширился: в 2022 г. команда завершила внедрение операционной системы Astra Linux на всех рабочих станциях компьютерных классов. Сейчас планируется постепенный переход на российское ПО.

Основная цель проекта — обеспечение безопасности хранения и обработки персональных данных, а также повышение отказоустойчивости критически важных систем. В частности, кластер высокой готовности, обслуживающий весь университет, построен на базе Astra Linux. Интеграция отечественных ИТ-решений позволила реализовать ряд нестандартных задач, в том числе организацию запуска Docker-репозитория и платформы для веб-серверов. В настоящее время ведется работа по созданию сервисов цифровой подписи на базе «КриптоПро».

«Когда в далеком 2016 г. у нас появилась необходимость в сертифицированном российском дистрибутиве Linux, мы остановились на решении «Группы Астра». Прошедшие с тех пор восемь лет подтвердили правоту нашего выбора. Мы в НИВЦ видим себя в авангарде цифровизации МГУ и считаем, что внедренные у нас решения рано или поздно будут использоваться во всем университете», — сказал Василий Шоков, ведущий программист НИВЦ МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Мы гордимся, что НИВЦ МГУ выбрал наши решения для развития своей ИТ-инфраструктуры. Повышение технологической независимости — одна из ключевых задач, стоящих перед российскими организациями, и мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в этом процессе», — отметил Роман Борисов, директор департамента развития и продаж в образовании «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

«Байкал» вернулся на родину: отечественные процессоры вновь поставляют в Россию

Как на подготовке кадров для цифровой экономики сэкономили более 100 млрд руб.

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще