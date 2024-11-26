ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика»

ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team, разработанную на базе «Битрикс24», для ГК «Ташир Медика». Благодаря интранету удалось повысить информированность и вовлеченность сотрудников из разных активов холдинга, автоматизировать работу с заявками и сервисами. Сейчас платформой пользуются более 300 сотрудников.

ГК «Ташир Медика» — вертикально интегрированный инвестиционный холдинг, специализирующийся на инвестициях в медицинские проекты и на стратегическом управлении портфельными компаниями. В штате группы компаний более 500 сотрудников.

Раньше в ГК «Ташир Медика» был реализован интранет на MS SharePoint, а в 2024 г. компания внедрила отечественную HR-платформу K-Team, которая входит в реестр российского программного обеспечения.

Команда K-Team начала работу с предпроектного обследования, анализа требований бизнеса и формирования подробного технического задания, в котором особое внимание уделили различным интеграциям с внутренними учетными системами группы компаний. Благодаря этому удалось выстроить систему эффективных внутренних коммуникаций, получить инструменты для совместной работы и управления задачами.

Учитывая особенности организационной структуры, была реализована интеграция с Keycloak для аутентификации пользователей и настройка SSO для бесшовного входа на платформу.

В рамках проекта внедрения портала был доработан личный кабинет сотрудника, в котором теперь отображается информация об отпусках, запланированных отсутствиях, замещениях, совмещениях, программах добровольного медицинского страхования и так далее. Также были созданы отдельные страницы для разных активов группы компаний с подробным внутренним информационном блоком.

На главной странице появился виджет «Кадровые изменения», где отображается информация о новых сотрудниках, внутренних переводах, карьерных треках и не только.

Кроме того, с помощью сервиса «Заявки» на базе конструкта K-Team удалось быстро автоматизировать работу с заявками сразу по нескольким направлениям: HR, реклама, юридический блок, АХО, бухгалтерия.

«Мы долго ждали инструмент, который внесет весомый вклад в реализацию новой стратегии компании и поможет укрепить лидирующие позиции ЗАО «ФИРМА ГАЛЕН» в сегменте лабораторной диагностики. Мы искренне верим, что операционная эффективность берет свое начало с простых инструментов. Уже сейчас портал позволил объединить информационную, рабочую и культурную платформы, предоставил нам достаточно много возможностей для коммуникаций, управления проектами и решения операционных вопросов быстро и качественно», – сказала Елена Карамзинова, управляющий директор «Фирма Гален» (входит в ГК «Ташир Медика»).

«Высокая вовлеченность сотрудников в работу с порталом во многом обусловлена качественным контентом. Компания разработала маскота, который делает взаимодействие с платформой интереснее. Анонсы мероприятий выходят со специальным тегом, что позволяет привлечь к ним больше внимания. Поэтажный план офисного пространства во многом помогает быстро ориентироваться по локации разных отделов и коллег внутри группы компаний. Это одни из многих примеров крайне полезных инструментов, реализованных в данном проекте», – сказал директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг» Антон Бобров.

Интранет стал единым рабочим и информационным пространством, объединяющим сотрудников группы. Компания планирует развивать новую функциональность – внедрить геймификацию и расширить возможности предоставления корпоративных сервисов и услуг.