DCLogic: цифровизация горнодобывающей отрасли ускоряется за счет внедрения IoT и ИИ

Российский системный интегратор DCLogic, опираясь на запросы клиентов и актуальные тренды в отрасли, представил анализ ключевых тенденций цифровой трансформации горнодобывающей отрасли. По мнению специалистов DCLogic технологии IoT, ИИ и машинное обучение будут важнейшими инструментами повышения безопасности, эффективности. Эксперты компании подчеркивают, что в ближайшие годы скорость внедрения цифровых решений продолжит расти, охватывая всё больше аспектов производства и управления ресурсами. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

По данным опроса клиентов, более 70% горнодобывающих предприятий уже внедрили IoT-решения для мониторинга техники и контроля безопасности на производственных площадках. Эксперты DCLogic отмечают, что, по мере совершенствования технологий, роль IoT будет возрастать, а компании продолжат расширять применение датчиков для отслеживания данных в реальном времени. Это позволит не только снизить риски аварийных простоев, которые уже сейчас сокращены на 15-20% благодаря цифровому мониторингу, но и минимизировать производственные риски за счет проактивного контроля состояния техники.

Ожидается, что такие системы безопасности, как технологии позиционирования и связи, станут еще более востребованными. На сегодняшний день их внедрили более 60% компаний, и, по прогнозам, к 2030 году эта цифра увеличится до 85%. По оценкам DCLogic, это даст возможность дополнительно снизить аварийность на 30%, внедряя более точные системы с поддержкой биометрических датчиков для контроля зон риска.

Цифровизация не только повышает безопасность, но и кардинально меняет подходы к управлению активами и техническому обслуживанию. Специалисты DCLogic ожидают, что в ближайшие несколько лет технологии ИИ и машинного обучения позволят точнее прогнозировать состояние техники и планировать ее обслуживание. Согласно опросам клиентов, алгоритмы машинного обучения могут прогнозировать износ оборудования с точностью до 85%, а более половины клиентов уже видят 20%-ное сокращение расходов на обслуживание благодаря таким решениям.

Специалисты компании также предсказывает рост использования ИИ для предотвращения аварий. Анализ данных позволяет компаниям выявлять зоны с повышенным уровнем риска и заранее разрабатывать стратегии их обхода. Прогнозируется, что в результате массового внедрения ИИ число инцидентов с серьезными последствиями для здоровья сотрудников сократится на 50% в течение следующих пяти лет.

Одним из ключевых трендов становится переход на интегрированные цифровые экосистемы, которые объединяют данные с различных источников на одной платформе. Уже сегодня интеграция данных — от разведки месторождений до переработки руды — позволяет горнодобывающим компаниям увеличить производительность на 25%, а также улучшить прозрачность процессов и оптимизировать управление ресурсами. По прогнозам, к 2030 году доля компаний, перешедших на интегрированные экосистемы, возрастет на 40%, так как такие решения становятся критически важными для повышения гибкости и скорости принятия решений.

«Тенденция к автоматизации процессов продолжает набирать популярность. В ближайшие годы эксперты «DCLogic» прогнозируют рост доли операций, выполняемых без участия человека, на 20%. Это включает в себя использование дистанционно управляемой техники, которая позволяет операторам контролировать процессы добычи вне зоны риска, а также внедрение автономных буровых установок и транспортных средств. Эти решения не только повышают безопасность, но и ускоряют производственные процессы, снижая зависимость от человеческого фактора», — сказал директор по развитию бизнеса DCLogic Андрей Стеблевский.

«Мы видим устойчивый спрос на инновационные решения, которые позволяют улучшить безопасность и экономическую эффективность, — сказал Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic. — Внедрение IoT, ИИ и цифровых платформ меняет облик горнодобывающей отрасли, помогая нашим клиентам добиваться новых уровней производительности и устойчивого развития».