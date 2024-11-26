«Алмаз-Антей управленческое консультирование» завершает миграцию на отечественную систему виртуализации Rosa Virtualization

Компания «Алмаз-Антей управленческое консультирование», дочерняя компания концерна ВКО «Алмаз-Антей», объявила о завершении перехода с платформы виртуализации VMware на российскую систему Rosa Virtualization. Об этом CNews сообщил представитель НТЦ ИТ «Роса».

Основная цель проекта заключалась в создании современной и безопасной виртуальной инфраструктуры для поддержки внутренних процессов компании и содействия другим дочерним структурам концерна ВКО «Алмаз-Антей» в переходе на отечественные решения. Внедрение платформы Rosa Virtualization 2.1 позволило перевести ключевые сервисы с физических серверов в виртуальное пространство, обеспечивая их высокую доступность и защиту. В ходе миграции было переведено 150 виртуальных машин под управлением различных операционных систем, включая решение НТЦ ИТ «Роса» — «Роса Кобальт Сервер».

Как центр компетенций по цифровой трансформации и импортозамещению в составе концерна «Алмаз-Антей управленческое консультирование» совместно с НТЦ ИТ «Роса» активно поддерживает внедрение российских программных решений среди дочерних обществ интегрированной структуры концерна ВКО «Алмаз-Антей» (ИС концерна). Платформа Rosa Virtualization играет важную роль в этом процессе, предоставляя предприятиям возможность создавать и управлять безопасными виртуальными средами.

Rosa Virtualization представляет собой комплексный инструмент для виртуализации, включающий функции создания, администрирования и мониторинга виртуальных ресурсов. Решение соответствует требованиям безопасности и сертифицировано ФСТЭК России (четвертый класс защиты). Оно предоставляет необходимые возможности для замены таких зарубежных платформ как VMware vSphere и Microsoft Hyper-V.

В рамках проекта команда специалистов НТЦ ИТ «Роса» провела тщательный анализ существующей инфраструктуры, разработала план миграции и предложила оптимальное решение на базе Rosa Virtualization. После успешного развертывания платформы и настройки виртуальных машин, данные и приложения были перенесены без потерь, проведена всесторонняя проверка и оптимизация новой системы перед ее вводом в эксплуатацию.

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса», сказал: «Мы рады, что наша платформа Rosa Virtualization смогла удовлетворить потребности такого значимого заказчика как АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и его дочерних обществ. Наша технология обеспечивает высокую производительность и надежность, соответствуя всем современным требованиям безопасности и масштабируемости.»

Представитель компании «Алмаз-Антей управленческое консультирование» отметил: «Переход на отечественное ПО позволил нам повысить уровень безопасности и гибкость использования ресурсов, что крайне важно для эффективного управления деятельностью нашей компании».