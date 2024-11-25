В МИФИ создан комплекс для проверки точности магнитно-резонансных томографов

Методы магнитно-резонансной томографии (МРТ) применяются при проведении высокоточного лучевого лечения для определения границ патологической мишени. Поскольку размер опухоли может составлять всего несколько миллиметров, крайне важно проводить регулярные проверки томографа на наличие геометрических искажений. Совместный продукт Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Центра «Гамма-нож Москва» — программно-аппаратный комплекс для гарантии качества магнитно-резонансной томографии — позволит сделать данные проверки рутинными. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

В настоящее время изделие проходит испытание в Национальном медицинском исследовательском институте нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко и в клинике Hadassah Medical.

Продукт представляет собой цилиндрический фантом, который сканируется на МРТ, и программное обеспечение, обрабатывающее полученные изображения для выявления геометрических искажений. Как отмечает руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры медицинская физика ИФИБ НИЯУ МИФИ, Александра Далечина, использование разработанного комплекса медицинскими физиками создает возможность проверять любой томограф на соответствие требованиям стереотаксического облучения, повышая качество лечения.

Комплекс, разработанной командой «ПАК МРТ» победил в первом цикле Акселератора НИЯУ МИФИ. За победу в Акселераторе в марте 2024 г., команда получила от «Росатома» и МИФИ инвестиции в размере 4,5 млн руб. Средства были направлены на разработку фантома и программного обеспечения для анализа геометрических искажений МРТ. В дальнейших планах – масштабирование продукта на разные конструкции аппаратов, а также поиск заказчиков.

В России 120 центров стереотаксической лучевой терапии и более 750 МРТ- центров. Все они являются потенциальными заказчиками прибора.