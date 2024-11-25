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Подтверждена совместимость серверного оборудования Qtech и платформы виртуализации «Горизонт-ВС» компании ИЦ «Баррикады»

Компания Qtech и ИЦ «Баррикады» – российский разработчик программного обеспечения провели тестирование совместимости реестровых серверов 3-го поколения серии QSRV и платформы виртуализации «Горизонт-ВС». Лабораторные испытания завершились успешно и подтвердили полную совместимость серверного оборудования с платформой виртуализации. Корректность совместного функционирования подтверждена сертификатом, выданным на основании результатов испытаний. Об этом CNews сообщили представители Qtech.

Платформа виртуализации «Горизонт-ВС» сертифицирована ФСТЭК, как средство защиты информации, и внесена в Реестр сертифицированных СЗИ России. Также она внесена в Реестр российского программного обеспечения, как полностью отечественная разработка. Это защищенное, многокомпонентное решение, объединяющее воедино вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями.

Главные возможности: создание отказоустойчивой среды в рамках программы импортозамещения; функционирование критических микросервисных приложений в доверенной среде; резервирование и отказоустойчивость инфраструктуры за счет создания кластеров; виртуализация сетей внутри виртуального ЦОД; подключение к виртуальной инфраструктуре аппаратных СХД; организация удаленных рабочих мест на основе тонких клиентов VDI; создание виртуализированных распределенных СХД на основе серверных ресурсов и дисковых массивов; обеспечение единой системы управления облачной инфраструктурой.

В проведенном тестировании использовались двухпроцессорные серверные платформы QSRV российского производства с процессорами Intel Xeon Scalable третьего поколения, которые внесены в реестр Минпромторга. Серверы предназначены для ИT-инфраструктуры средних и крупных корпоративных и государственных компаний с высокими требованиями к отказоустойчивости, производительности и расширяемости. Серверы оперативно решают сложные задачи по выполнению масштабных расчетов, анализу больших массивов информации, работе с объемными базами данных, обработке клиентских запросов повышенной интенсивности.

Подтверждение совместимости серверов Qtech, имеющих статус ТОРП, и сертифицированной ФСТЭК платформы виртуализации «Горизонт-ВС» стало очередным важным шагом в реализации государственной программы импортозамещения. Совместимые аппаратные и программные средства российской разработки и производства необходимы государственным организациям, ведомствам, силовым структурам, корпорациям и бизнесам с госучастием для обеспечения безопасности информационной инфраструктуры.

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