МТС зашла с LTE в таежный поселок, упомянутый в рассказе «певца сибирского края»

МТС сообщает о запуске сети LTE в поселке Кежек и деревне Богуславка Красноярского края. Порядка 500 жителей региона получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и скоростному мобильному интернету. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование МТС обеспечивает высокоскоростным интернетом жителей Богуславки — с появлением сети LTE сельчане смогут пользоваться современными онлайн-сервисами, такими как государственные и финансовые порталы, обучающие платформы, интернет-магазины и маркетплейсы. Ранее в деревне была доступна только голосовая связь. Расположенный в Партизанском районе населенный пункт получил свое название благодаря престольному празднику в честь Иоанна Богослова, который отмечали первые жители Богуславки — переселенцы из Минской губернии.

Цифровой апгрейд коснулся и поселка Кежек Богучанского района — ранее МТС первой из операторов установила здесь передвижную базовую станцию, а теперь разместила и стационарную, благодаря чему местным жителям стали доступны сотовая связь и мобильный интернет. Поселок, расположенный в сердце тайги, был основан в середине прошлого века. Истории его первых поселенцев, а также описания местного быта и природных красот можно встретить в рассказе «На Кежеке» известного писателя Сергея Сартакова, признанного «певца сибирского края» и автора рядя других известных в регионе и за его пределами произведений — «Ледяной клад», «Алексей Худоногов» и «Плот идет на Север».

«Доступ к цифровым сервисам в Кежеке и Богуславке порадует не только местных жителей, но и краеведов, которые приезжают в эти места для погружения в историю Красноярского края. Мы продолжаем модернизировать сеть региона: ранее мы первыми из операторов развернули 4G в поселке Тиличеть Нижнеингашского района, а до этого присоединили к нашей сети 28 населенных пунктов края», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.