В новой версии «Цитрос ЮЗ ЭДО» компании SL Soft (ГК Softline) поддержана трансформация данных в УПД нового формата

В новой версии 7.3 «Цитрос ЮЗ ЭДО» поддержана трансформация данных из корпоративных информационных систем в универсальный передаточный документ (УПД) по формату, утвержденному приказом № 970 ФНС. «Цитрос ЮЗ ЭДО» собирает полноценный документ из полученных данных для его подписания электронной подписью и отправки через оператора ЭДО внешним контрагентам. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В феврале 2024 г. вступил в силу приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Согласно ему с первого апреля 2025 г. все налогоплательщики должны перейти на новый формат УПД — версию 5.02, в которой реализованы важные изменения. Среди них: возможность одновременной передачи информации о маркированных и прослеживаемых товарах, а также добавление обязательного реквизита — стоимости товара, подлежащего прослеживаемости.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» освобождает корпоративное ПО клиентов от необходимости адаптировать формирование документов под новые требования и обеспечивает их юридическую значимость. Отправленные в «Цитрос ЮЗ ЭДО» данные из учетных систем автоматически трансформируются в легитимные УПД по формату, предписанному ФНС России.

Также в релизе 7.3 «Цитрос ЮЗ ЭДО» реализованы требования к новой печатной форме счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры (Постановление Правительства от 16.08.2024 № 1096). Теперь в строке 5а налогоплательщики указывают наименование, номер и дату документа об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, на основании которого выставлен счет-фактура. Помимо этого, появилась графа 14, где отображается стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС в рублях.

В дополнение к основным изменениям разработчики обновили интерфейс продукта. Теперь еще удобнее выбирать машиночитаемые доверенности (МЧД) для подписания документов. Кроме того, улучшилась визуализация штампов электронных подписей на печатных формах документов.

«Цитрос ЮЗ ЭДО» — система юридически значимого электронного документооборота. Она обеспечивает доверенную среду обмена электронными документами и взаимодействия с сервисами ЭДО. С помощью системы компании могут выстроить ЮЗЭДО с большим объемом документов. Продукт учитывает требования законодательства и кастомизируется под специфику документооборота бизнеса.

«Несоблюдение законодательных изменений в ЭДО грозит приостановкой бизнес-процессов, связанных с электронным документооборотом, и соответствующими временными и финансовыми потерями. Благодаря новой функциональности «Цитрос ЮЗ ЭДО» заказчикам не нужно адаптировать корпоративные системы под формат УПД версии 5.02. Продукт поддерживает все нормативные требования для обеспечения юридической силы электронных документов», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос», компания SL Soft (ГК Softline).