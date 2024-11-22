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SpaceWeb завершил переезд в новый ЦОД

Хостинг-провайдер SpaceWeb завершил переезд в новый «Дата-Центр №1» в Санкт-Петербурге.

SpaceWeb начал переезд в июле, когда прошлый дата-центр сообщил о готовящейся застройке территории. В качестве новой площадки был выбран недавно построенный высокотехнологичный ЦОД «Дата-Центр №1», который расположен на собственной территории.

Инженерная инфраструктура ЦОДа площадью 2 тыс. квадратных метров соответствует уровню Tier III, а благодаря энергоснабжению по схеме N+1 осуществляется бесперебойная работа всех систем 365 дней в год. Большая вместимость нового ЦОДа по сравнению с предыдущим также позволит удовлетворить растущую потребность SpaceWeb в числе задействованных стоек.

«За последние 15 лет SpaceWeb переезжал четыре раза. Мы всегда ищем более технологичную и отвечающую всем актуальным требованиям площадку. Мы спланировали долгий переезд, чтобы у наших клиентов не возникало перебоев в работе. Для этого мы перевозили оборудование частями, так, чтобы мигрировать данные клиентов из старого дата-центра в новый. Благодаря этому переезд для клиентов случился с минимальным простоем, а в некоторых случаях остался вообще незаметным», — сказал Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

В новом ЦОДе обеспечены условия для подключения различных операторов связи и интернет-провайдеров. Это позволит SpaceWeb интегрировать свои сети в инфраструктуру нового ЦОДа, предоставляя клиентам более высокую гибкость, производительность и надежность подключения.

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