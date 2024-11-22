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Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов

Создание современного ситуационного центра с использованием сервисов мониторинга транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» решает одну из самых актуальных задач, стоящих перед органами власти — повышение эффективности управленческой деятельности. Соглашение о реализации такого проекта заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и директор компании «СВ Проектные Решения» Дмитрий Тужилин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«Интегрируя уникальные данные АО «ГЛОНАСС» мы расширяем функционал ситуационного центра. Повышаем оперативность и достоверность аналитики. В итоге, регионы и муниципалитеты получают более оперативную и проверенную информацию. Конечно, это повышает качество управленческих решений», – сказал Дмитрий Тужилин.

«Работа над совместным проектом инновационного ситуационного центра региона с использованием сервисов на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» и массива собранных данных из других источников уже началась. Новое решение позволит регионам оперативно получать и обрабатывать информацию, взаимодействовать с исполнителями и получать агрегированные отчеты из независимых валидных источников», – отметил Алексей Райкевич.

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