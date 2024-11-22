НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP»

Челябинский офис интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению системы учета фактической прибыли и управления производством на базе «1С:ERP» для научно-производственной фирмы «Экситон-автоматика», занимающейся изготовлением и монтажом шкафов управления. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием», позволил компании значительно оптимизировать процессы управления проектами, сократить трудозатраты и снизить на 30% расходы на материальные ресурсы.

Инициатива проекта была обусловлена необходимостью обеспечить прозрачный учет материалов и затрат по каждому индивидуальному заказу, что стало особенно актуальным с ростом клиентской базы и усложнением логистических процессов.

В поиске решения для автоматизации управления проектами, руководство «Экситона» обратилось в Челябинский офис компании «Первый Бит».

В ходе совместного изучения бизнес-процессов фирмы, было решено перенести работу всех подразделений, участвующих в выпуске продукта, в единую систему. Реализацию проекта начали на базе типовой конфигурации «1С:ERP».

Особенность производства «Экситон-автоматика» заключается в штучном производстве - каждая единица продукции разрабатывается и изготавливается по индивидуальным требованиям клиента.

Руководство компании отмечает, что до начала проекта не было уверенности в том, что «1С:ERP» сможет полностью поддерживать бизнес-процессы штучного производства, потому что информации по автоматизации схожих производств в открытом доступе не было. Однако, в ходе внедрения было установлено, что система прекрасно справляется с учетом полного производственного и жизненного цикла изделий, включая проектирование, производство, монтаж и сервисное обслуживание.

До внедрения системы НПФ «Экситон-автоматика» сталкивалась с проблемами, связанными с ручным учетом и обменом данных в Excel. Это создавало сложности в отслеживании фактических затрат, а также в формировании отчетности, что отнимало много времени и ресурсов.

«В новой системе все сотрудники вовлечены в процесс производства. От проектирования до сборки каждый сотрудник, ответственный за определенный этап видит, что и в какой момент времени происходит на всех этапах производственного процесса. Работа в единой базе позволяется более ответственно и эффективно организовать работу коллектива», – сказал генеральный директор НПФ «Экситон-автоматика» А. Н. Ермолаев.

Одним из важных элементов проекта стало создание уникального рабочего места для проектировщиков, что позволило сократить трудозатраты на сверку спецификаций более чем в два раза. Теперь проектировщики могут вносить изменения в ресурсные спецификации и отслеживать их согласование через интеграцию с «1С:Документооборот». Это упростило процесс работы, позволяя оперативно реагировать на изменения требований заказчиков.

В результате внедрения системы «Экситон-автоматика» достигла видимых результатов: сокращение расходов на материальные ресурсы составило 30%, трудозатраты в различных подразделениях уменьшились на 22%, а скорость обработки заказов увеличилась на 31%.

«Переход на «1С:ERP» был продиктован рядом причин: желанием идти «в ногу со временем» и использовать современные программные комплексы, отвечающие потребности ведения учета в организации; растущей клиентской базой, следовательно, увеличивающимся потоком производства; растущей численностью компании, то есть необходимостью вводить, обрабатывать и контролировать большой поток внутрикорпоративной информации. Построить регламенты работы с процессами, упорядочить их и сделать прозрачными. Внедрение «1С:ERP» обеспечило полное закрытие потребностей компании в данных направлениях», – отметил руководитель проектов компании «Первый Бит» в Челябинске Антон Замерчук.