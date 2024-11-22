Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич доложил Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о разработке первой в России мобильной спутниковой связи нового поколения и о применении «ЭРА-ГЛОНАСС» для мониторинга всей лесной техники, а также представил образцы мобильного терминала спутниковой связи и гибридного трекера для транспорта. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Продемонстрированный премьер-министру гибридный трекер АО «ГЛОНАСС» автоматически переключается между сотовыми и спутниковыми каналами связи, тем самым обеспечивая постоянный мониторинг транспорта и бесперебойную передачу аварийных сообщений при возникновении чрезвычайных происшествий на всей территории России.

«Очень важно иметь суверенитет в таких отраслях как, навигация. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» сначала была точечным решением и должна масштабироваться на другие виды как транспорта, так и для, собственно говоря, всевозможных вариантов применения в народном хозяйстве. Я хочу пожелать вам удачи и успеха, и обязательно необходимо посмотреть на интеграцию всех государственных программ, федеральных проектов, национальных проектов, связанных так или иначе с использованием навигационных систем — это и экономика данных, и целый ряд других программ, о которых наверняка вы знаете», – сказал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Система «ЭРА-ГЛОНАСС» создана в 2015 г. Минтрансом России по поручению Президента России В.В. Путина. Россия первая страна в мире, внедрившая подобную систему. Сегодня к платформе подключено порядка 11.8 млн транспортных средств. Благодаря передаче экстренного сигнала в службы спасения за считанные секунды, включающего в себя точные спутниковые координаты, система вдвое ускоряет оказание помощи. А по статистике медицины катастроф, реагирование в рамках так называемого первого «золотого часа» повышает шансы на спасение жизней более чем в пять раз. Система ежегодно спасает тысячи человеческих жизней. Помимо аварийного оповещения она осуществляет мониторинг в режиме реального времени транспортного комплекса — это и пассажирский транспорт, и опасные грузы, и малая авиация, и кареты скорой помощи. Мы не стоим на месте и решаем аналогичные задачи для лесного комплекса. Здесь мы сможем повысить прозрачность отрасли и способствовать решению таких задач, как незаконная вырубка леса, лесные пожары. Помимо этого, АО «ГЛОНАСС» разработало и уже внедряет персональную спутниковую связь — это уникальная отечественная спутниковая связь, работающая через российские геостационарные спутники. Её внедрение позволит решить задачу по импортозамещению, потому что до настоящего времени рынок мобильной спутниковой связи был занят иностранными операторами. Такое решение повышает безопасность работников лесной отрасли, одновременно обеспечивает качественное импортозамещение и формирует технологический суверенитет России в области связи и навигации», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.