CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость ИБ-решения Managed XDR с «Ред ОС»

Компании «Ред Софт» и F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, сообщили об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «Ред ОС» и решения F.A.С.С.T. Managed XDR для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз. Продукты продемонстрировали стабильную и корректную работу и могут внедряться в ИТ-инфраструктуру заказчика, повышая защищенность цифровой инфраструктуры и готовность к оперативному реагированию на инциденты.

Решение Managed XDR от компании F.A.C.C.T. обеспечивает защиту от программ-шифровальщиков, банковских троянов, шпионов, бэкдоров, вредоносных скриптов и скрытых каналов передачи данных как внутри, так и за пределами защищенного периметра. Система предотвращает доставку вредоносного ПО, фишинга и проведение BEC-атак, использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта для детектирования спама в корпоративной почте, а также обнаружения использования скрытых каналов передачи информации в трафике (NTA). Наличие единой XDR-консоли позволяет искать следы недетектируемых угроз, исследуя данные об активности на хостах организации, включая телеметрию, метаданные, логи, NetFlow, что облегчает проведение реагирования на инциденты.

«Ред ОС» — российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций. Операционная система обладает сертификатом ФСТЭК России и может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. «Ред ОС 8» является свежим релизом от компании «Ред Софт». В «Ред ОС 8» используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

«Совместное внедрение «Ред ОС» и Managed XDR обеспечит сотрудников комфортным рабочим окружением на базе отечественной операционной системы и защитит ИТ-инфраструктуру от внутренних и внешних угроз. «Ред Софт» и F.A.C.C.T. продолжат развивать сотрудничество и расширять состав совместимых решений своих экосистем», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Используя наш многолетний опыт в области кибербезопасности, мы разрабатываем решения, базирующиеся на глубокой телеметрии и экспертизе, накопленной за более чем 20-летний период расследований, — отметил Дмитрий Черников, бизнес-руководитель департамента детектирования и предотвращения угроз (MXDR) F.A.C.C.T. — Мы гордимся тем, что реализуем лучшие в классе EDR-агенты, обеспечивающие точную и оперативную защиту для всех популярнейших ОС, включая Windows, Linux и macOS. Мы внимательно следим за тем, как меняется IT-ландшафт наших заказчиков, и адаптируем наши решения. Не стала исключением и проверка совместимости с операционными системами компании «Ред Софт». В будущем мы планируем укрепить взаимодействие с российскими компаниями, которые производят отечественные ОС, и делать совместные проекты для наших продуктов, таких как EDR и платформа детонации MDP».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства

Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных

Positive Technologies создает медицинскую ERP «Ася»

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще