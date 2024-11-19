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МТС ускорила мобильный интернет в Большом Камне

МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи в Большом Камне - одном из крупнейших городов Приморского края. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила базовые станции в диапазоне 2100 МГц в черте городского округа Большой Камень. Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, ускорить передачу данных на территории города и нарастить объем интернет-трафика. Увеличение зоны LTE-покрытия также расширяет доступ жителей к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Благодаря улучшенной сети связи МТС, более 40 тыс. жителей Большого Камня теперь могут комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами - банковскими и государственными приложениями, музыкальными сервисами и онлайн-кинотеатрами, а также дистанционно учиться и работать, созваниваться с родными и друзьями по видеосвязи.

Обновленная телеком-инфраструктура также позволит эффективно развивать на территории Большого Камня инновационные цифровые решения - видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии для корпоративных клиентов. Так, ранее МТС в Большом Камне реализовала проект по цифровизации Народного парка и спортивной площадки при помощи комплексной системы интеллектуального видеонаблюдения и звукового оповещения. Благодаря улучшенному качеству сети, технических возможностей для развития цифровых решений станет больше.

«Большой Камень — крупный промышленный центр Приморья, город с растущим населением, где постоянно увеличиваются объемы потребления цифровых услуг. Поэтому мы регулярно реализуем на территории городского округа масштабные проекты по модернизации сети. Так, в этом году мы построили волоконно-оптическую линию связи и перевели на ВОЛС более 80% базовых станций Большого Камня. Запуск оптоволокна позволил увеличить скорость мобильного интернета и повысить надежность сети. Рефарминг обеспечит еще более высокие скорости мобильного интернета и улучшит цифровой комфорт жителей и гостей города», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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