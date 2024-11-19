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МТС ускорила мобильный интернет в столице Забайкальского края

МТС завершила комплекс работ по модернизации мобильной сети в Чите и Борзе. Благодаря переводу базовых станций с частот, выделенных под поколение 3G, на современный стандарт LTE (рефармингу), увеличилась емкость сети, а также возросли скорости мобильного интернета на 15-20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели рефарминг и обновили частотный диапазон более 200 базовых станций в двух крупнейших агломерациях Забайкальского края – Чите и Борзе. Это позволило увеличить средние скорости мобильного интернета на всей территории городов, а также расширить зону покрытия LTE и улучшить качество сигнала внутри зданий со сложной конструкцией, цокольных этажах и паркингах.

Обновленное телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети. Теперь жители и гости городов могут с комфортом пользоваться услугами связи даже в период новогодних гуляний и массовых праздников, когда происходят пиковые нагрузки на сеть: быстро загружать и обмениваться в соцсетях «тяжелыми» файлами, совершать видеозвонки в HD качестве. Также читинцам и борзинцам доступно высокое качество связи с технологией VoLTE, позволяющее совершать голосовые вызовы и одновременно отправлять сообщения в соцсетях, загружать интернет-страницы или просматривать видео онлайн.

«МТС активно развивает телеком-инфраструктуру в Забайкальском крае, уделяя внимание локациям с активным потреблением интернет-трафика. Чита – столичный город, где проживает более трехсот тысяч жителей, которые ценят цифровой комфорт и активно пользуются интернетом. Чтобы отвечать возрастающим нагрузкам, мы внедряем новые технологические решения. Новое качество связи оценят посетители этно-археопарка «Сухотино», парка «Шахматный» и ОДОРА, зрители и болельщики центральных спортивных стадионов Читы, а также гости предстоящих новогодних торжеств и представлений», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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