CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

ICL Astra Services развернула виртуальную ИТ-инфраструктуру для «Медиалогии»

ICL Astra Services реализовала проект по развертыванию виртуальной инфраструктуры рабочих мест для компании «Медиалогия», создателя одноименной системы мониторинга и анализа СМИ. В условиях режима удаленной работы сотрудников заказчика одной из главных задач проекта стала необходимость обеспечить информационную безопасность, оптимизировать поддержку и реализовать управление инфраструктурой с условием сохранения непрерывности бизнеса.

Для внедрения команда ICL Astra Services отобрала отечественные продукты – систему виртуализации «Брест» и ПО Termidesk VDI, что позволило сделать инфраструктуру отказоустойчивой и масштабируемой. За 2,5 месяца эксперты выполнили полный цикл работ, от интеграции решений с доменом службы каталогов заказчика и настройки двухфакторной аутентификации для обеспечения безопасности до полного технического сопровождения.

В результате проекта сотрудники «Медиалогии» теперь могут использовать свои устройства для удаленного подключения к рабочим местам, при этом компания полностью сохранила контроль над безопасностью и смогла упростить управление инфраструктурой, сделав ее более гибкой.

«Недавно завершенный проект по развертыванию решения виртуальных рабочих мест был примером профессионализма и качественной командной работы как наших сотрудников, так и специалистов ICL Astra Services. А благодаря эффективному планированию все работы были завершены в срок, – отметил Николай Воеводин, директор департамента эксплуатации компании «Медиалогия». – Внедрение отечественных технологий сохранило нашим сотрудникам возможность работать удаленно, а отдельно хочется отметить внимание к деталям и высокий уровень поддержки на всех этапах проекта. Хорошая работа!»

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

В Москве арестованы продавцы телефонов с установленным «шпионским» софтом

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

Новейшие графические процессоры Blackwell Nvidia перегреваются. Конструкцию серверов приходится переделывать

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще