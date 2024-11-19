Голосовой помощник МФЦ Подмосковья принял 1 млн звонков с начала 2024 года

С января 2024 г. виртуальный ассистент контакт-центра МФЦ Московской области принял 1 млн звонков. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Голосовой помощник МФЦ «Галина» появился два года назад, чтобы разгрузить операторов, повысить доступность услуг и улучшить качество работы контакт-центра. Теперь жители региона могут без ожидания на линии получать ответы на свои вопросы, причем информацию об услугах и оформлении заявлений виртуальный ассистент предоставляет круглосуточно. Отмечу, что робот «Галина» не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Самыми популярными темами обращений в контакт-центр МФЦ в 2024 г. стали проверка статуса заявления (165 тыс. звонков), запись в МФЦ (44 тыс.), вопросы социальной сферы – оформление субсидий, выплат, пособий (30 тыс.), регистрация права собственности (24 тыс.), оформление общегражданского паспорта (23 тыс.).

Кроме того, в число востребованных услуг входит выдача водительского удостоверения, свидетельств и справок от органов ЗАГС, получение ИНН, регистрация по месту жительства и пребывания.

Чтобы позвонить в контакт-центр МФЦ Подмосковья и получить консультацию цифрового ассистента, необходимо набрать 122 и в тональном режиме нажать кнопку 3.

В Московской области работает более 30 проектов с использованием технологий искусственного интеллекта.