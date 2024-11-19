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Более 3000 квартир Смоленска получили прописку в домашней интернет-сети МТС

МТС сообщила о завершении очередного этапа развития сети фиксированной связи в Смоленске в Ленинском, Промышленном и Заднепровском районах. Доступ к домашнему интернету на скорости до 100 Мбит/с и сервисам МТС получили жители 11 многоквартирных домов, в которых проживает почти 3000 семей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили скоростным домашним интернетом жителей четырех многоквартирных домов в Промышленном районе Смоленска по адресам: улица Марии Октябрьской, 12Б, улица Крупской, 54, улица Рыленкова, 6, улица Попова, 113, 113В, 113Г и 125А, в домах 18 и 20 микрорайона Королевка в Заднепровском районе и домах 34А и 34Б по улице Вяземской Ленинского района.

Скорость проводного интернета позволит смолянам подключать к сети до пяти устройств, смотреть онлайн-фильмы, удаленно учиться и работать. Также жители этих домов смогут экономить до 40% ежемесячно на оплате цифровых сервисов, объединяя в «пакет» домашний интернет, IPTV, мобильную связь для всей семьи и онлайн-кинотеатр KION с 220 эфирными телеканалами и тысячами фильмов.

«Мы получили много обращений из этих районов с просьбой подключить фиксированную связь, так как в домах проживают молодые «цифровые» семьи, которым нужен скоростной интернет со всеми его возможностями для учебы, удаленной работы, игр и развлечений. Также для Смоленска важно, что домашний роутер, особенно на верхних этажах зданий, может взять на себя роль мини-базовой станции и повысить качество голосовых звонков и скорость интернета для гаджетов. К концу 2024 г. мы зайдем в еще несколько многоквартирных домов, чтобы еще больше жителей областного центра имели доступ ко всем цифровым сервисам и решать вопросы дистанционно, не выходя из дома», - сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Сегодня каждая вторая семья в Смоленске имеет доступ к скоростному домашнему интернету МТС и IPTV. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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