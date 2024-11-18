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«Скорозвон» вошел в топ-40 крупнейших игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics

Облачный сервис эффективных коммуникаций «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen, вошел в топ-40 игроков рынка HR Tech в России по версии CNews Analytics, заняв 22 место. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

В 2023 г. рост выручки сервиса «Скорозвон» составил 112% по отношению к предыдущему году. Всего, по данным CNews Analytics, топ-40 участников в прошлом году заработали 22,5 млрд руб., что на 145% больше, чем годом ранее.

Главными трендами рынка HR Tech участники рейтинга называют кадровый голод и высокую конкуренцию между работодателями за квалифицированных специалистов. Именно эти факторы способствуют развитию сервисов, автоматизирующих процессы по управлению персоналом.

Эксперты «Скорозвон» отмечают, что возможность массового обзвона и автоматизации рутинных задач рекрутеров — одна из очевидных точек роста для рынка HR Tech.

Дилара Музафарова, коммерческий директор «Скорозвон», группа Naumen: «Наш клиент «СберПодбор» с помощью сервиса «Скорозвон» увеличил количество разговоров рекрутера с 30 до 90 в день. При этом стоимость привлечения кандидата снизилась в два раза. Крупные игроки HR-отрасли уже давно используют современные технологические решения в этом направлении».

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