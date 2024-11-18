SimpleOne и Outsorsa заключили соглашение о технологическом партнерстве

ИТ-интегратор Outsorsa и российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne заключили соглашение о технологическом партнерстве. Теперь продукты компании Outsorsa доступны клиентам на маркетплейсе вендора SimpleOne. Об этом CNews сообщили представители

Решения Outsorsa главным образом ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, которые заинтересованы в повышении эффективности бизнес-процессов за счет внедрения сервисного подхода и стремящихся к цифровой трансформации бизнеса. Одним из первых продуктов, представленных интегратором на маркетплейсе SimpleOne, стал CMDB Viewer, предназначенный для отображения карты зависимостей конфигурационных единиц.

«На рынке сейчас особенно важно предоставлять заказчикам возможности для развития их сервисной инфраструктуры. Интеграция с маркетплейсом SimpleOne позволит клиентам получать готовые инструменты для решения специальных задач и получения желаемого результата, не тратя свои ресурсы на разработку с нуля. Следует отметить, что все продукты проходят тщательное тестирование на совместимость и отвечают высоким стандартам качества платформы», — сказал директор по стратегическому развитию Outsorsa Александр Федотов.

«Развитие маркетплейса — это не просто расширение каталога продуктов, а создание экосистемы, где каждый заказчик может найти специализированные решения под свои задачи. Outsorsa привносит в партнерство серьезный опыт разработки и внедрения корпоративных продуктов. Это именно тот уровень экспертизы, который позволяет создавать действительно востребованные рынком решения и способствует развитию культуры сервисного подхода в российских компаниях», — сказал генеральный директор SimpleOne Сергей Чуканов.

Технологическое партнерство Outsorsa и SimpleOne позволяет как осуществлять продвижение продуктов интегратора, так и повышает их узнаваемость путем размещения на маркетплейсе.