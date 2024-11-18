Российские ИТ-тренды 2025 года: исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Какие цифровые технологии позволят российским организациям усилить свои позиции на рынке, снизить затраты и предложить потребителям уникальные продукты и сервисы. Этим вопросам посвящено исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ), выявившее 10 ключевых трендов, которые окажут существенное влияние на развитие российских организаций в 2025 г.

В последние годы цифровая трансформация и интеграция передовых ИТ становятся основой для развития российского бизнеса.

«Исследование Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, ставшее уже ежегодным, позволяет выявить наиболее привлекательные цифровые технологии и области для их результативного применения. Мы стремились предоставить российским организациям технологические ориентиры, необходимые для адаптации и роста на высококонкурентном рынке», — отметил профессор ВШБ, руководитель департамента бизнес-информатики и один из авторов проекта Евгений Зараменских.

Эксперты выявили сферы, в которых активнее всего применяются передовые цифровые технологии. Например, технологии для обогащения и интеграции данных используют 51% организаций в исследовательских задачах, 49% – в маркетинге и 45% – в бэк-офисе и управлении цепями поставок. А вот решения, связанные с доверием, безопасностью и управлением рисками в сфере ИИ, чаще всего применяются в разработке и инженерных задачах (50%), а также в исследованиях (44%). Клиентский сервис остается зоной, в которой компании проявляют осторожность. Лишь 23% внедряют обогащение и интеграцию данных для улучшения клиентского опыта, 21% — решения для безопасности и доверия в ИИ, 18% — автономные системы, а 15% — бизнес-аналитику на основе ИИ.

По результатам опроса был представлен финальный список из 10 ИТ-трендов для российской экономики в 2025 г.: доверие и управление безопасностью и рисками в области ИИ; разработка решений, использующих ИИ; адаптация и импортозамещение практик использования ИТ; бизнес-аналитика с использованием ИИ; всё как услуга: модель XaaS; цифровые двойники; концепции low-code и no-code; обогащение и интеграция данных; автономные системы; конфиденциальные вычисления.

Некоторые из них требуют дополнительных пояснений. Так, наибольшее внимание привлекли вопросы доверия и управления рисками при использовании искусственного интеллекта (ИИ): 61% компаний обозначили этот тренд как один из самых исследуемых. Эксперты поясняют: внедрение ИИ сопровождается неопределенностью, связанной с безопасностью и правовым регулированием, что требует прозрачного подхода к управлению данными и алгоритмами.

Больше половины организаций (59%) активно изучают возможности разработки и внедрения ИИ-решений, что указывает на высокий интерес к созданию аналитических инструментов на базе ИИ. Технологии бизнес-аналитики с использованием ИИ также имеют актуальное значение: 55% респондентов отмечают этот тренд как важный элемент стратегии развития.

Интересной, но противоречивой тенденцией является модель «Все как услуга» (XaaS). Свыше 45% компаний заинтересованы в изучении этого подхода, который позволяет приобретать не только программное обеспечение, но и бизнес-процессы, вычислительные мощности и дополнительные услуги типа безопасность как услуга в виде сервисов. Однако около 37% респондентов пока не готовы внедрять XaaS, указывая на риски работы с внешними провайдерами и неготовность к полной замене внутренних ресурсов внешними услугами.

Тренд на конфиденциальные вычисления оказался менее востребованным: 58% респондентов отметили, что пока не планируют внедрять такие технологии. Эти технологии наиболее актуальны для компаний, работающих с конфиденциальной информацией — финансовых и страховых организаций, медицинских учреждений и государственных органов, — в то время как остальные отрасли пока еще не видят в них значительной бизнес-ценности.

При этом сохранятся сложные вызовы на пути к цифровой трансформации компаний. Один из них — нехватка квалифицированных специалистов: 41% опрошенных отметили, что сотрудники недостаточно подготовлены для внедрения новых технологий. Дополнительной проблемой стало управление затратами на ИТ-проекты в условиях неопределенной окупаемости. Высокая конкуренция и быстрый прогресс технологий затрудняют прогнозирование возврата на ИТ-инвестиции, что требует пересмотра подходов к управлению проектами.

На первом этапе эксперты сформировали предварительный список ИТ-трендов. Он включал 16 позиций и был основан на исследованиях ведущих международных консалтинговых компаний и анализе применения ИТ в российском бизнесе. После консультаций с бизнес- и академическими партнерами ВШБ 6 направлений были исключены из дальнейшего рассмотрения.

Второй блок исследования охватил 353 представителя российских компаний из 15 отраслей экономики, среди которых был проведен подробный опрос. При этом 69% респондентов составили директора и руководители высшего звена, имеющие глубокое понимание планов по внедрению ИТ-решений в своих компаниях, и 31% — менеджеры среднего звена, активно участвующие в проектах цифровой трансформации и являющиеся конечными пользователями ИТ-продуктов.