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Оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии полностью перешло в «цифру» в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области обновили услугу по оформлению заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Теперь заключение по итогам заседания комиссии будут направлять в электронном виде в личный кабинет на региональном портале. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«За четыре месяца с момента запуска услуги ею воспользовались 11 тыс. раз. Теперь услуга стала еще удобнее. Ранее заявителю приходилось очно посещать центральную или территориальные комиссии, чтобы получить заключение. Сейчас благодаря “цифре” документ можно будет скачать в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии изучают индивидуальные особенности ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и составляют рекомендации об условиях для обучения, воспитания, а также порядке прохождения государственной итоговой аттестации.

Сервис «Запись на получение консультации или заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)» доступен на региональном портале в разделе «Образование» – «Образование детям». Чтобы подать заявление, нужно войти в личный кабинет через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы: характеристику на ребенка, выписку из истории развития, справку МСЭ, письменные работы по русскому языку и математике и т.д.

Услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней.

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