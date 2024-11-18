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МТС прокачала связь в месте слияния Вашки и Мезени

МТС модернизировала мобильную сеть в селе Лешуконское в Архангельской области, расширив магистральный канал связи в пять раз. Это позволило увеличить среднюю скорость 4G-интернета более чем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Быстрее интернет стал работать на всей территории села Лешуконское, расположенного в 450 км от Архангельска в месте слияния рек Вашка и Мезень. Более 3500 местных жителей теперь могут комфортно смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, слушать музыку, скачивать файлы и пользоваться всеми современными цифровыми сервисами.

Ранее технические специалисты также провели работы по подключению к сети нескольких малых населенных пунктов Лешуконского района: сел Вожгора, Койнас и Ценогора, а также деревни Белощелье. Сельчане впервые получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету 4G от МТС.

«Развивая сеть в Архангельской области мы стараемся уделять особое внимание обеспечению качественной связью жителей удаленных населенных пунктов, понимая, насколько для них важно иметь доступ ко всем современным цифровым сервисам, в том числе социальным. В селе Лешуконское мы усилили LTE-сеть и добавили еще больше скорости нашим абонентам», - отметил директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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