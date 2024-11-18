МТС обеспечила телеком-инфраструктурой обновленную поликлинику в Междуреченске

МТС сообщает о подключении капитально отремонтированного поликлинического корпуса Междуреченской городской больницы к скоростному проводному интернету, организации системы видеонаблюдения и IP-телефонии. Современная телеком инфраструктура поможет повысить качество медицинского обслуживания и заложит фундамент для цифровизации поликлиники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС организовали в медучреждении доступ в сеть по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), установили автоматическую телефонную станцию и более 80 специальных IP-телефонов с возможностью аудиоконференцсвязи и переадресации вызовов на мобильные.

Интернет-телефония сделает связь между врачами и медперсоналом оперативнее, а для того, чтобы провести совещание, коллегам не нужно будет собираться в одном помещении. Многоканальность поможет поликлинике оптимизировать работу регистратуры. Так, колл-центр с единым номером по статистике значительно уменьшает количество пропущенных звонков от пациентов, а также сокращает время ожидания на линии. Скоростной интернет обеспечит работу системы наружного видеонаблюдения поликлиники: за безопасностью медиков и посетителей «проследят» порядка 50 видеокамер.

«Для современного медицинского учреждения очень важна надежная среда передачи данных. Сегодня и в частных, и государственных клиниках активно автоматизируются процессы документооборота, записи к врачу, сбора анамнеза и назначений, развивается телемедицина. Цифровизация берет на себя часть рутины и облегчает работу врача, позволяя больше времени уделить пациенту. Внедрить digital-решения поликлинике Междуреченской городской больницы поможет созданная МТС ИТ-инфраструктура», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.