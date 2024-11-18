ICL Services разработала ПАК «ЭВО» для организации рабочих мест

Продуктово-сервисная компания ICL Services разработала программно-аппаратный комплекс ЭВО, который адаптируется под задачи любого бизнеса, позволяет организовать рабочие места и модернизировать ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами времени и ресурсов. ПАК ЭВО полностью соответствует стандартам импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители

Комплексное решение от ICL Services отвечает современным требованиям и включает в себя как программную, так и аппаратную составляющие. Все компоненты ПАК занесены в федеральные реестры: оборудование — в реестр Минпромторга России, программное обеспечение — в реестр отечественного ПО.

«В основе нашей концепции лежит идея, что технологии —это продолжение человеческой эволюции. Мы создали ПАК ЭВО, чтобы любая компания могла адаптироваться и развиваться в мире, где скорости и потребности непрерывно растут, — сказал старший менеджер по развитию бизнеса ICL Services Александр Фролов. — Вариативность аппаратной составляющей в связке с ПО от ведущих российских разработчиков, позволяют удовлетворить большинство запросов в части требований к рабочему месту пользователя. Аппаратная составляющая и ПО тщательно протестированы на функциональную совместимость, что гарантирует стабильную и бесперебойную работу системы, а также упрощает ее эксплуатацию».

ПАК ЭВО адаптируется под нужды любого бизнеса и выпускается в трех вариантах — ЭВО «Лайт» (на базе ноутбука) для мобильных сотрудников, ЭВО «Монолит» (на базе моноблока) для ценителей эффективного рабочего места, ЭВО «Комплекс» (на базе системного блока и монитора) для максимальной производительности. В качестве программного обеспечения используются отечественные операционные системы Astra Linux, РЕД ОС и Альт, офисные пакеты от «Р7-Офис» и «МойОфис», а также инструмент управления ИТ-инфраструктурой «Колибри-АРМ».

Пользователи ПАК ЭВО также получают «единое окно» для централизованной технической поддержки и возможность сократить простои благодаря оперативной замене оборудования.