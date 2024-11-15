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«Метровагонмаш» и Ctrl2GO Solutions завершили второй этап проекта по доработке и внедрению ПО «Умная диагностика»

«Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав «ТМХ») и Ctrl2GO Solutions («Кловер Групп») завершили второй этап проекта по доработке и внедрению ПО «Умная диагностика (SmartDiagnostics)». Проект реализуется при грантовой поддержке Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ) и признан Правительством РФ особо значимым.

В рамках второго этапа развёрнут тестовый стенд для доработки и тестирования ПО на вычислительных мощностях «Метровагонмаша», на котором уже сейчас доступен функционал выявления неисправностей оборудования на ранней стадии для предотвращения внештатных ситуации.

С участием сервисных компаний «Локотех» и «Метровагонмаш-Сервис» (входят в состав «ТМХ») дополнительно была проведена оценка производственной необходимости и технической возможности анализа данных оборудования подвижного состава, находящегося на сервисном обслуживании. Установлена необходимость актуализации части перечня серий силового, генерирующего и вспомогательного оборудования в рамках проекта.

Кроме того, в «Умной Диагностике» были реализованы импортозамещающие функции определения опасных трендов параметров и прогнозирования периода достижения установленного предела, копирования экспертных моделей между экземплярами оборудования и ведения классификатора дефектов.

Система предиктивной аналитики и прогнозирования отказов оборудования «Умная Диагностика» полностью российская разработка компании «Кловер Групп». По функционалу является аналогом решений компаний GE SmartSignal, Siemens Anomaly Monitor, AVEVA Predictive Analytics и позволяет отказаться от применения иностранного ПО.

В системе используются математические методы моделирование, модели машинного обучения, алгоритмы кластеризации и анализа больших данных с силовых и генерирующих установок на транспорте и в различных отраслях промышленности (энергетика, нефтегаз, химия).

«Умная диагностика» позволяет предприятиям повысить качество эксплуатации, надежность и бесперебойность работы своего оборудования, своевременно готовясь к нужным ремонтам при сокращении аварийных отказов и числа серьезных поломок. Это особенно важно в условиях ограничений сервиса и поставок комплектующих для ремонта существующего западного оборудования, а также их замены с переходом на новую компонентную базу.

«Умная Диагностика» будет использоваться в группе компаний «Трансмашхолдинг» для оценки состояния и повышения надёжности узлов и агрегатов производимых и обслуживаемых вагонов метро и локомотивов, а также для непрерывного совершенствования их конструкции.

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