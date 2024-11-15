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«МегаФон»: пензенцы стали чаще работать на удаленке

Все больше жителей Пензенской области выбирают гибкий график и возможность трудиться из дома. К середине ноября 2024 г. трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом октября. На это указали аналитики «МегаФона» с опорой на обезличенные данные абонентов.

Пользователи из области чаще всего ищут новые заказы на платформе Behance — на нее приходится 64% от всего объема данных на тематических сайтах. В тройку лидеров также входят фриланс-маркетплейс Kwork и биржа FL, которые занимают доли по 20% и 11% соответственно. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жители предпочитают выполнять свои рабочие задачи по будням — преимущественно в понедельник, вторник и пятницу. При этом самым активным месяцем для пензенцев с начала 2024 г. стал январь: на него пришлось 15% от суммарного трафика на сайтах с «домашними» вакансиями за десять месяцев.

Женщины проявляют больший интерес к сайтам с предложениями удаленной работы, чем мужчины. Они составляют 73% пользователей таких ресурсов. Чаще всего вакансиями и заказами интересуются сотрудники в возрасте 25‑34 лет (36% пользователей).

«Фриланс набирает популярность по разным причинам — это удобно, не нужно тратить время на дорогу в офис, можно трудиться независимо от местонахождения. Главный инструмент для работы из дома — качественный мобильный интернет. Чтобы абоненты могли без задержек выходить в Сеть, в этом году инженеры компании модернизировали свыше 100 объектов связи в регионе. А также ввели в эксплуатацию новые базовые станции в локациях с высокой интернет-активностью как в крупных городах, так и в поселениях с населением от 500 до 1 500 человек», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

В частности, осенью 2024 г. оператор расширил покрытие в городе Заречном. Специалисты запустили средние и высокочастотные диапазоны LTE на двух улицах города — Озерская и Светлая. Такое решение позволило увеличить емкость сети 4G и разогнать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с.

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