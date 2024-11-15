CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

HRlink внедрил кадровый ЭДО в HR-процессы «Юниливер Русь»

HRlink, разработчик сервиса кадрового ЭДО, автоматизировал кадровые процессы компании «Юниливер Русь». Внедрение платформы позволило повысить эффективность работы HR-департамента – доля подписанных документов в среднем теперь составляет 97%. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

HRlink — лидер на рынке кадрового ЭДО. Флагманское решение вендора — платформа, которая позволяет компаниям перейти на безбумажное кадровое делопроизводство и автоматизировать полный жизненный цикл сотрудников, включая удаленный найм и пребординг.

HRlink помогла «Юниливер Русь» оптимизировать процессы и снизить нагрузку на кадровых специалистов, которым теперь не нужно тратить рабочие часы на рутинные задачи кадрового делопроизводства. Платформа закрыла один из важных вопросов для организаций, обладающих распределенной структурой и производственными площадками, — быстро и эффективно ознакомить сотрудников с большим пакетом внутренних документов.

HRlink дает возможность одним кликом делать массовые рассылки, в том числе ЛНА, а также удаленно контролировать процесс подписания кадровых форм. Платформа имеет удобный кабинет кадровика, проста в интеграции с основными системами, которые HR-департаменты использует в работе. Наконец, HRlink поддерживает возможность подписания документов с кнопочного телефона, что важно для производственных коллективов.

В результате перехода на безбумажный документооборот в HR в компании «Юниливер Русь» удалось минимизировать вероятность ошибок в кадровом делопроизводстве и повысить эффективность кадровых процессов.

«С помощью HRlink мы достигли показателя по подписанным документов в 97% при объеме КДП 50 тыс. документов в год. Это важный для нас рубеж, поскольку HR-департаменту часто приходится заниматься массовым подписание документов, что требовало много часов механической работы от специалиста. Сейчас подписание происходит нажатием одной кнопки. Кадровый ЭДО – это инструмент для реальной оптимизации, помощь бизнесу и экономия денег», – сказала Яна Вдович, HR IT& PEO Manager «Юниливер Русь».

«Эффективное управление кадрами требует современных инструментов. Автоматизация кадрового документооборота не только облегчает работу HR-команды, но и повышает производительность труда в целом. HRlink обеспечивает своих клиентов обширным набором HR-инструментов и сервисов, что позволяет избежать раздувания штата и снять рутинную нагрузку со специалистов, направив их усилия на стратегически важные цели», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Чудновский, «СберТех»: Внедрение корпоративной сервисной шины данных позволило сократить время вывода продукта в 10 раз

Yadro создает собственные серверы для обучения искусственного интеллекта

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Больше 10 стран купят российский подавитель роя БПЛА и защищенных каналов навигации противника

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

Аудитория CNews бьет рекорды: 709 тыс. посетителей за сутки

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Как перенести общение из устаревших мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция для WhatsApp, Skype, Viber и Signal

Показать еще

Наука

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так
Показать еще