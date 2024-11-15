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«EdgeЦентр»: только 40% руководителей верят в конкурентоспособность российских сервисов

Аналитики ИТ-компании «EdgeЦентр» провели исследование среди владельцев собственного бизнеса и руководителей крупных компаний, чтобы выяснить, сколько компаний уже перешли на российские облачные сервисы и ПО, какие факторы мешают компаниям окончательно совершить этот переход. Выяснилось, что более половины опрошенных (52,6%) уже начали частично использовать российские облачные платформы и ПО в своих компаниях, но лишь 40,10% руководителей убеждены, что российские сервисы могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам. Об этом CNews сообщили представители «EdgeЦентр».

Исследование проводилось методом онлайн-панели в октябре 2024 г. В нем участвовало более 1,5 тыс. респондентов по всей России. Выборка репрезентативная.

Частичный переход на российские решения

Более половины участников опроса (52,6%) сообщили, что их компании уже начали использовать российские облачные платформы и ПО, но процесс перехода еще не завершен. Полностью перешли на российские продукты лишь 13,6%, тогда как 33,8% пока находятся на стадии планирования.

Среди основных препятствий для окончательного перехода 29,9% респондентов назвали сложность переноса данных, 23,7% сказали о недостаточной интеграции между российскими продуктами, 16,4% указали на ориентацию некоторых отечественных вендоров на западные разработки. Также респонденты отмечали сложность перехода на новые технологии с западных стандартов (14,8%), нехватку квалификацированного ИТ-персонала (8,2%) и высокую стоимость процесса (6,9%).

Опасения и риски

Абсолютно все респонденты выразили опасения относительно перехода на российские решения. 37,8% опрошенных отметили, что переживают об ограниченной поддержке и отсутствии регулярных обновлений, 29,3% говорят о совместимости отечественного ПО с существующими системами, 28,9% отмечают трудоемкость процесса миграции данных. Кроме того, 21,9% выразили беспокойство по поводу возможной утечки конфиденциальной информации, а 11,2% опасаются снижения качества предоставляемых услуг из-за недостатков в российских продуктах.

Хотя 40,1% руководителей убеждены, что российские сервисы могут составить достойную конкуренцию зарубежным аналогам, почти 35% оценивают отечественное ПО как удовлетворительное. При этом каждый четвертый участник считает, что российским продуктам все же далеко до зарубежных по уровню качества и функционала.

Недостатки российских решений по сравнению с зарубежными

Руководители компаний выделили несколько ключевых аспектов, где отечественным разработчикам предстоит проделать дополнительную работу. 38,6% респондентов указали на дизайн и удобство интерфейсов, 29,7% отметили качество интеграции с другими программами и платформами, 23,1% отметили важность скорости внедрения обновлений и соответствие последним рыночным тенденциям.

Лишь 35,4% респондентов выразили уверенность в надежности российских облачных систем в плане защиты данных и конфиденциальности. Четверть опрошенных (25,8%) склоняются к тому, что у них имеются сомнения, а еще 14,7% однозначно сомневаются в безопасности этих решений. Тем не менее, 24% опрошенных склонны доверять отечественным технологиям.

Сроки перехода

Согласно исследованию, 33,6% респондентов полагают, что полный переход займет от шести месяцев до года. Однако 30% считают, что этот процесс может занять менее полугода. 16,5% думают, что можно совершить обновление систем за срок от одного до трех месяцев, 10% руководителей убеждены, что им хватит и недели, 9,9% думают, что на этот процесс потребуется один месяц,

В 37,5% случаев выбор облачного сервиса и программного обеспечения остается за ИТ-отделом. Примерно треть (33,10%) респондентов указали, что такие решения принимаются директором или советом директоров. 15,9% респондентов отметили, что решение принимают топ-менеджеры, 13,6% ответили, что создается специальная рабочая группа.

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