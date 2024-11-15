«Деснол»: «Мобильная бригада» вошла в Реестр российского ПО

Приложение «Мобильная бригада» от компании «Деснол», разработчика и интегратора экосистемы «1С:ТОИР», предназначенное для выполнения полного цикла работ по ремонту и ТО в связке с «1С:ТОИР КОРП», включено в Реестр российского ПО. Это подтверждает качество и надежность решения, а также открывает новые возможности для его развития и участия в конкурсных и тендерных процедурах. Об этом CNews сообщили представители «Деснол».

«Мобильная бригада» — универсальное приложение для повышения эффективности работы специалистов по ремонту и обходчиков, которое может использоваться для обслуживания любых материальных активов — оборудования, зданий, сооружений, техники, инженерной инфраструктуры. Оно позволяет работать с данными в онлайн- и офлайн-режимах, идентифицировать объекты ремонта по штрих-коду, QR-коду или NFC-метке, фиксировать факт выполнения заявок и осуществлять обход объектов по списку регламентного мероприятия с сопутствующим вводом контролируемых показателей, регистрацией дефектов и состояния оборудования. Благодаря обмену данными с мастер-системой «1С:ТОИР КОРП» можно ускорить обработку заявок на ремонт на 20%, а трудозатраты в ремонтных подразделениях сократить на 16%.

Ключевая особенность продукта — удобство и легкость использования. В активе «Деснола» насчитывается более 300 проектов автоматизации процессов управления ТОиР на предприятиях из различных отраслей и сфер бизнеса. Обширная экспертиза в области цифровой трансформации помогает команде разработчиков быстро реагировать на отраслевые тенденции, учитывать предпочтения пользователей и, таким образом, развивать функциональные возможности и интерфейс «Мобильной бригады».

Применение мобильных приложений для удаленной работы с «1С:ТОИР КОРП» особенно актуально для крупных предприятий нефтегазовой, химической, добывающей и пищевой отраслей промышленности. В первую очередь оно позволяет ускорить обработку заявок на ремонты на 20%. Например, в розничной сети «Магнит» реакция на обращения стала в 24 раза быстрее, а экономия времени участковых инженеров составила 25%. Проектная команда масложирового бизнес-направления «Русагро» благодаря связке «1С:ТОИР КОРП» с мобильным приложением ускорила обработку заявок на 20%, а трудозатраты на формирование нарядов с помощью мобильного приложения сократила на 16%. Кроме того, важным моментом является оперативное отслеживание изменений. Так, производитель углеводородного сырья ГК ИНК повысил контроль качества критичного оборудования за счет автоматизации проведения обходов с помощью мобильного приложения «Чек-лист ТОИР», данные из которого поступают для анализа в мастер-систему.

«Регистрация «Мобильной бригады» в Реестре российского ПО — это подтверждение компетенций команды разработчиков и соответствия продукта требованиям российского законодательства, что открывает двери для участия в государственных закупках и конкурсных процедурах крупнейших российских предприятий, — сказал руководитель направления разработки «Деснола» Андрей Сериков. — С этого момента наше мобильное приложение может использоваться в проектах по импортозамещению в компаниях и организациях, где необходимо повысить эффективность подразделений по эксплуатации и ремонтам».